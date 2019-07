Nonostante sia ancora considerata una delle candidate principali al trono di Uomini e donne dopo l'estate, Klaudia Poznanska continua a campeggiare sui siti di Gossip per la sua vita privata. Stando ad alcuni video che l'ex corteggiatrice ha pubblicato su Instagram tra ieri e oggi, sarebbe finalmente arrivato l'amore per lei: Ludovico Franchitti, in arte Ludwig, è il cantante rap accanto al quale si è fatta vedere recentemente la giovane di origini polacche.

Klaudia coccola un cantante rap in macchina: si parla di flirt

Non essere la scelta di Andrea Zelletta a Uomini e Donne, sembra non aver segnato particolarmente Klaudia Poznanska. La ragazza, da quando è finita la sua esperienza su Canale 5, è stata varie volte al centro del gossip per i flirt che le hanno attribuito i soliti bene informati.

Dopo essere stata accostata ad un calciatore della Nazionale Under 20 (la notizia è stata smentita quasi subito dalla diretta interessata), la romana è tornata sulle prime pagine di molti siti per alcune Instagram Stories romantiche che ha pubblicato in questi giorni.

Sul profilo dell'ex corteggiatrice, infatti, è possibile vedere i video che la stessa ha registrato mentre era in macchina con Ludovico Franchitti, un rapper di Roma che è conosciuto con il soprannome Ludwig. In un filmato in particolare, si vede la giovane accarezzare il braccio del cantante con dolcezza; in un altro, lei riprende il suo presunto fidanzato prima alla guida e poi mentre gioca a biliardo in un noto hotel della Capitale.

Anche se Klaudia non ha ancora confermato di non essere più single, le immagini nelle quali appare accanto a Ludwig sono piuttosto inequivocabili: tra i due ragazzi, infatti, è palese che c'è molto feeling e l'ex spasimante di Andrea Zelletta non fa nulla per nasconderlo.

I possibili tronisti di U&D dopo la pausa estiva

La notizia dell'ipotetico fidanzamento di Klaudia Poznanska con il rapper Ludwig, estromette automaticamente la ragazza dalla lista dei candidati al trono di Uomini e Donne.

Da quando Andrea Zelletta ha scelto Natalia Paragoni, infatti, la maggior parte del pubblico si è esposta per chiedere che sia data una seconda chance di trovare l'amore alla corteggiatrice di origini polacche.

Gli altri volti noti che sono stati accostati alla poltrona rossa, sono: i single di Temptation Island Alessandro Cannataro e Alessandro Zarino, Giulio Raselli, Antonio Moriconi e Federica Lepanto.

La scelta della redazione, su chi ricadrà?

Per scoprirlo, dovremo aspettare ancora un po': solitamente, è nell'ultima settimana di agosto che iniziano le registrazioni delle puntate del Trono Classico che saranno trasmesse su Canale 5 a partire da metà settembre.