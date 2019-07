Sono gossip infondati quelli che sono circolati in questi giorni su due ex corteggiatrici di Uomini e donne: Eleonora Rocchini, ad esempio, ha usato Instagram per smentire la voce che stava impazzando su un suo imminente matrimonio con Oscar Branzani. Klaudia Poznanska, invece, ha fatto sapere che è ancora single: non c'è nulla di vero, dunque, nella notizia che la vorrebbe molto vicina al centrocampista David Frattesi.

Pubblicità

Pubblicità

Eleonora e Oscar non si sposano, per ora

Un video nel quale si vedeva Oscar Branzani inginocchiarsi davanti ad Eleonora Rocchini al tramonto, aveva scatenato i gossip sulla coppia: il pensiero che hanno condiviso la maggior parte delle persone che hanno visto queste immagini, è che l'ex tronista avesse chiesto alla fidanzata di sposarlo.

Messa al corrente della notizia che stava circolando da qualche ora sul suo conto, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di fare chiarezza tramite una Stories apparsa sul suo profilo Instagram.

Pubblicità

"Come vi avevo spiegato in Sardegna, non c'è nessuna proposta e nessun matrimonio (per ora)", ha scritto la toscana nella tarda serata di ieri.

I fan che già fantasticavano sulle nozze tra il napoletano e la ragazza con la quale fa coppia da più di 3 anni, dunque, si sono dovuti ricredere: almeno per il momento, infatti, Oscar ed Eleonora non hanno intenzione di fare un passo così importante come le nozze.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Klaudia è ancora single: la smentita al flirt con Frattesi

Un'altra ex protagonista del recente passato di Uomini e Donne che in queste ore ha usato Instagram per fare chiarezza sula sua vita privata, è Klaudia Poznanska. Da quando è stata beccata in auto con il centrocampista della Nazionale Under 20, David Frattesi, la romana è finita al centro del gossip per una sua presunta storia d'amore.

Un po' come è successo con Angela Nasti nell'ultimo periodo, si diceva che anche la 19enne avesse ritrovato il sorriso accanto ad un calciatore dopo la delusione che ha ricevuto da Andrea Zelleta un mese e mezzo fa circa.

Proprio quando questa notizia stava cominciando ad essere ripresa dai siti più importanti, la simpatica ragazza di origini polacche ha pubblicato una Stories per precisare di non essere fidanzata.

Sotto ad un articolo che parlava della sua relazione con un giocatore di calcio, Klaudia ha scritto: "Ah davvero? Non lo sapevo. Accertatevi prima di fare qualche gossip".

La bella Poznanska, dunque, è ancora single e, come sostengono i fan di U&D da tempo, resta tra le candidate principali al trono nelle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 a partire da lunedì 16 settembre.

Pubblicità

Sarà davvero l'ex spasimante di Andrea uno dei "volti nuovi" sui quali punterà la redazione dopo la pausa estiva?