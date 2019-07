Torna lo spazio dedicato a 'Il Segreto', lo sceneggiato spagnolo, che ogni giorno colleziona ascolti record su Canale 5. Negli episodi in onda a luglio in Spagna, Alvaro Fernandez si ritroverà faccia a faccia con Elsa Laguna per consegnarle il denaro che gli era servito per pagare gli strozzini.

Il Segreto: Isaac chiede la mano di Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti gli episodi trasmessi nel mese di luglio in Spagna, svelano che Alvaro restituirà i soldi del prestito ad Elsa.

Tutto avrà inizio quando Isaac vedrà Antolina cadere nel baratro dopo aver avuto con lei un violentissimo litigio. Più tardi, il Guerrero chiederà alla Laguna di diventare sua moglie grazie alla complicità di Matias. Una proposta di nozze che riempirà di gioia il cuore della povera figlia di Amancio: a tal proposito quest'ultima gioirà per il risultato delle analisi che confermeranno l'effettiva guarigione dopo il delicato intervento al cuore.

La lettera di Alvaro

Pochi giorni dopo, il falegname e la Laguna si uniranno in matrimonio in una cerimonia celebrata da Don Berengario davanti a pochi amici intimi: a tal proposito Marcela e Consuelo si faranno in quattro per comprarle l'abito nuziale e il bouquet di fiori. Ma la serenità dei due sposini sarà funestata dall'arrivo di una lettera da parte di Alvaro, il dottore con il quale Elsa aveva avuto una storia d'amore.

In particolare, Fernandez chiederà di incontrarla per porgerle le sue scuse per averla messa in mezzo, tanto da chiederle un appuntamento nella capitale. Se la madre di Camelia e Consuelo appariranno contrarie, non sarà di questo avviso la rivale di Antolina che accetterà l'invito sebbene il consorte decida di seguirla per paura di possibili conseguenze.

Fernandez salda il suo debito con la Laguna

Le trame de Il Segreto svelano che Elsa e Isaac lasceranno momentaneamente Puente Viejo per recarsi all'appuntamento con il dottore, nonostante il parere contrario della nonna di Julieta e Marcela.

Poco dopo, le due donne saranno raggiunte da una telefonata della Laguna, che le avviserà di essere arrivati all'appuntamento con Alvaro. In questa occasione, Isaac racconterà che Fernandez ha saldato il suo debito con la moglie dopo che lo aveva aiutato a pagare gli usurai che lo avevano pestato in una via di Puente Viejo. Una gioia che, purtroppo, avrà vita breve, in quanto la coppia scoprirà che il sottosegretario ha intenzione di sfrattare l'intero borgo.

I coniugi Guerrero lasciano Puente Viejo

Nel frattempo i coniugi Guerrero torneranno a Puente Viejo dove consegneranno i soldi a tutte quelle che persone che li avevano aiutati nel momento del bisogno. In questo frangente, Consuelo rivelerà che Alvaro ha ripagato il debito, in quanto temeva che l'ex fidanzata lo venisse a cercare. Inoltre racconterà che il nuovo dottore si è rifatto una vita accanto ad una donna ricca.

Più tardi, il falegname e l'ex ancella riveleranno agli amici la loro decisione di partire per la luna di miele, in occasione di una merenda alla locanda.