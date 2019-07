Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne? Stando ad un'indiscrezione che circola in rete da qualche ora, la redazione avrebbe messo gli occhi su un ragazzo non del tutto sconosciuto dal pubblico da casa. Si tratta di Alessandro Cannataro, single dell'ultima edizione di Temptation Island ed ex corteggiatore di Sara Affi Fella: il giovane di origini milanesi, pare sia in cima alla lista dei desideri degli addetti ai lavori per la nuova stagione del Trono Classico.

Chi è Alessandro Cannataro, presunto tronista di U&D

Mancano ancora un paio di mesi al ritorno di Uomini e Donne, ma sono già tanti i rumors che circolano su quelli che saranno i protagonisti della nuova stagione. Basandosi sulle scelte che la redazione ha fatto negli anni scorsi, i fan del programma si aspettano di vedere più di un volto noto sulla poltrona rossa. Questa sensazione, troverebbe conferma in una notizia che impazza da ieri sul web.

Stando a quello che racconta un sito di Gossip, uno dei nuovi tronisti del dating-show dovrebbe essere Alessandro Cannataro, single dell'ultima edizione di Temptation Island e vecchia conoscenza di Sara Affi Fella. Il ragazzo che in tanti stanno indicando come uno dei possibili volti del Trono Classico a partire da metà settembre, ha già partecipato alla trasmissione di Canale 5 poco più di un anno fa, quando ha cercato di corteggiare la napoletana che poi ha scelto Luigi Mastroianni.

Nelle prime puntate del reality sulle tentazioni d'amore, invece, i più attenti avranno notato la presenza del giovane di origini milanesi nel gruppo dei single: a differenza di quello che è accaduto con Giulio Raselli o con Javier, il bel 24enne non ha catturato l'attenzione di nessuna delle fidanzate, perciò è tornato a casa in anticipo.

Nel passato di Alessandro c'è il calcio: nonostante giocasse a buoni livelli, dopo un infortunio il ragazzo ha dovuto dire addio al suo sport preferito ed ora insegue il sogno di aprire un negozio di scarpe.

I nomi dei possibili protagonisti del Trono Classico

Oltre a Cannataro, c'è un altro Alessandro di Temptation Island che si dice abbia molte possibilità di essere scelto per il ruolo di tronista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Zarino, il tentatore che ha fatto perdere la testa a Jessica Battistello a poche ore dall'ingresso nel villaggio. Nonostante i due abbiano lasciato il reality insieme, con la promessa di conoscersi meglio lontano dalle telecamere, sembra che il loro rapporto non sia mai sbocciato: è stato lo stesso napoletano a svelare questo particolare al magazine della trasmissione.

Gli altri candidati già famosi alla poltrona rossa sono: Giulio Raselli (non scelta di Giulia Cavaglià e single del cuore di Sabrina Martinengo), Antonio Moriconi (ex corteggiatore di Teresa Langella) e Federica Lepanto (vincitrice del Grande Fratello e single di Temptation quest'anno).