Nonostante il talk show pomeridiano di Maria De Filippi sia, ormai, volto al termine, i personaggi del trono classico e del trono over continuano a far parlare di sé. In queste ore, due ex esponenti del trono over hanno deciso di lasciarsi intervistare dai giornalisti del settimanale Uomini e donne Magazine ed hanno rivelato delle cose molto importanti. I protagonisti sono Salvio Calabretta e Luisa Anna Monti. I due si sono conosicuti quest'anno all'interno del talk show ed hanno incominciato a frequentarsi in modo abbastanza sereno e tranquillo.

Pubblicità

Pubblicità

Una volta terminato il programma, però, i due hanno continuato a vedersi in modo decisamente assiduo, fino ad arrivare ad annunciare una cosa molto bella ed importante. La loro storia sta procedendo così a gonfie vele che hanno deciso di regalarsi degli anelli. Per il momento non si tratta di anelli di fidanzamento ma, comunque, di oggetti che hanno un valore decisamente importante.

Salvio e Luisa si mettono a nudo a Uomini e Donne Magazine e parlano della loro storia

Ai microfoni del settimanale di Uomini e Donne, Salvio e Luisa si sono lasciati molto andare.

Pubblicità

Lui ha detto di essere molto felice che la donna sia entrata a far parte della sua vita e l'abbia così stravolta positivamente. In effetti, è stata la dama a chiedergli di uscire all'interno del talk show. Salvio aveva accettato con qualche riserva. Poco alla volta, però, i due sono entrati così in sintonia al punto da dare luogo ad una conoscenza molto profonda.

Luisa, invece, è apparsa un po' titubante a causa della storia precedente dell'uomo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Salvio, infatti, esce da una relazione molto travagliata. Ad ogni modo, poco per volta, stanno riuscendo a costruire qualcosa di davvero molto importante. La dama del trono over di Uomini e Donne, infatti, lo ha definito come la sua goccia di felicità e non ha esitato a dire che è molto vicina ad innamorarsi. Nell'intervista ha detto: "Salvio è una goccia di emozione che sta diventando felicità, mi sto innamorando". Insomma, le cose non potrebbero andare meglio di così.

La coppia rivela il gesto importante dell'anello: passi importanti per i due

Con il passare del tempo, infatti, le cose tra i due hanno incominciato ad andare così bene, al punto che hanno deciso di compiere anche dei passi molto importanti. In questi giorni, infatti, hanno deciso di regalarsi degli anelli. Entrambi ci hanno tenuto a ribadire che non si tratta di anelli nuziali o di fidanzamento, ma rappresentano comunque un simbolo estremamente importante per loro.

Pubblicità

Questo, ovviamente, no esclude il fatto che, molto presto, potrebbero decidere di arrivare a compiere decisioni bel più importanti. Staremo a vedere.