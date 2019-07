La soap opera “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, sta continuando a sorprendere i telespettatori. Dagli spoiler riguardati le puntate che il pubblico italiano avrà modo di vedere tra qualche settimana, si evince che Fatos dimostrerà per l'ennesima volta di non aver ancora dimenticato Engin. La stilista mentre si troverà al teatro con Tarik, continuerà ad avere occhi soltanto per il migliore amico di Ferit Aslan. Intanto l'autista della pusula holding pur essendosi preso una vera e propria cotta per Fatos, preferirà non metterla al corrente per il momento. La coinquilina di Nazli Piran non riuscirà a contenere la sua gelosia, quando vedrà Engin in compagnia di una ragazza chiamata Andrea.

Riassunto puntate precedenti: Engin scopre l’inganno di Fatos

Negli episodi andati in onda su Canale 5 a giugno 2019, la stilista Fatos ha fatto credere ad Engin di essere la proprietaria di una famosa casa di moda. La coinquilina di Nazli si è messa in una brutta situazione, perché ha fatto il possibile per non frequentare gli stessi locali del migliore amico di Ferit, per non essere smascherata. Engin purtroppo ha iniziato a nutrire dei sospetti sulla sua nuova fiamma, dopo aver notato i suoi strani atteggiamenti.

Successivamente Tarik, su richiesta dell’Aslan si è presentato nell'abitazione della Piran per prelevare i libri di giapponese della cuoca. L’autista della società di Ferit è rimasto sorpreso quando ha scoperto che Fatos in realtà è la coinquilina di Nazli, facendo sentire la giovane in imbarazzo. Intanto Ayla dopo aver fatto credere al socio in affari di Ferit di conoscere Fatos perché realizza i suoi abiti, ha invitato la sua amica ad essere sincera prima che sia troppo tardi.

Anche se Tarik ha deciso di tenere nascosta la verità, Engin è venuto a conoscenza di essere stato ingannato. Quest'ultimo dopo aver sorpreso Fatos consegnare un curriculum di lavoro, l’ha affrontata e le ha espresso la sua delusione per essersi presa gioco di lui.

Asuman smaschera Tarik, Fatos gelosa di Engin

Le anticipazioni relative alle puntate che dovrebbero essere trasmesse in Italia la seconda settimana di luglio 2019, dicono che Fatos anche se continuerà ad essere distrutta per ciò che è accaduto tra lei ed Engin, trascorrerà sempre più tempo in compagnia di Tarik.

Tutto inizierà quando Asuman dopo essere stata assunta alla pusula holding grazie ad Engin, non farà fatica ad accorgersi che l’autista della società prova gelosia quando il suo capo nomina la sua coinquilina. La sorella di Nazli inviterà Tarik a dichiararsi a Fatos, precisandogli che Engin non è l’uomo adatto per la sua amica. A causa della sua riservatezza l’autista purtroppo manterrà un legame basato soltanto sull'amicizia con la stilista. Intanto Engin deciderà di chiarire con Fatos invitandola ad andare al teatro con lui, ma nello stesso tempo darà due biglietti a Ferit con la convinzione che porterà con sé Nazli, per far sì che la cuoca spieghi al suo amico come mai da quando si sono baciati evita di rimanere da sola con lui.

Fatos si rifiuterà di uscire con Engin, mentre l’Aslan regalerà i biglietti a Tarik dopo aver appreso che la sua cuoca si trova insieme a Deniz.

La situazione si complicherà ulteriormente, quando Engin deluso dal rifiuto della stilista, deciderà di vedere lo spettacolo teatrale in compagnia della sua amica Andrea, mentre invece Fatos accetterà di trascorrere una serata con l’autista. Tarik e la coinquilina di Nazli non appena metteranno piede a teatro incroceranno Engin e Andrea, e non solo, visto che si vedranno costretti a sedersi accanto.

Fatos dimostrerà di essere gelosa dell'amico di Ferit, facendogli capire di non doversi avvicinare troppo alla sua accompagnatrice. Tarik quando noterà la reazione della stilista, anche se si mostrerà piuttosto infastidito non lo darà a vedere. Per finire l’autista a causa della mancanza della sua auto, farà ritorno a casa prendendo un taxi con Fatos, insieme ad Engin e Andrea: in questa circostanza, la stilista verrà a conoscenza che il socio in affari di Ferit è uscito con la sua amica per vedere se lei prova ancora interesse nei suoi confronti.