Alcuni giorni fa è stata resa nota la notizia della rottura tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. I due avevano intrapreso una relazione da circa un anno, dopo che l'ex protagonista dell'Isola dei Famosi venne lasciata da Francesco Monte. La coppia si è sempre mostrata molto felice e affiatata sul web, tanto che i fan non si aspettavano minimamente l'annuncio della rottura tra i due. Secondo quanto riferito dalla Di Benedetto su Instagram, Federico le avrebbe mancato di rispetto, anche se non è entrata nei dettagli. Nelle recenti ore, il ragazzo sembra essersi arrabbiato con un fan che ha lasciato un commento ad una foto della ragazza.

Gossip, Federico Rossi sbotta contro un fan della Di Benedetto

L'ex di Francesco Monte è molto amata e seguita sui social. In tanti sono i commenti arrivati sul web dopo l'annuncio della rottura tra i due, alcuni di conforto altri di critiche. Nelle recenti ore, sotto un post Instagram pubblicato da Paola, un seguace ha scritto le seguenti parole: "Ora che hai lasciato quel mongolo possiamo metterci insieme finalmente".

Il cantante ha così duramente replicato dicendo: "C....., non ti guarderebbe nemmeno con il binocolo".

Federico Rossi ha poi postato il commento in questione sulle sue storie Instagram, scrivendo ancora una volta: "Sei un c...... a livello nazionale, pensa prima di commentare la prossima volta". Il ragazzo si è anche sfogato sul suo profilo social dicendo: "È pieno di persone senza testa. Adesso tutti a commentare per provare a vedere se li ripubblico e avere due secondi di gloria".

Il cantante condivide nuovi post indirizzati all'ex madre natura

Come stiano le cose tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto non è al momento molto chiaro. Il cantante infatti, dopo l'annuncio della rottura, ha postato una nuova canzone sui social chiaramente indirizzata alla ragazza. Nelle scorse ore il ragazzo è ritornato nuovamente a condividere alcuni post. Su una sua storia Instagram si può ad esempio leggere: "Non ho mai conosciuto una persona come te e avrei voluto conoscerla ancora di più.

Il valore di qualcuno lo tangi solo dopo averlo perduto. Io il tuo valore l'ho riconosciuto dal primo sguardo un anno fa. Ti voglio bene tuo per sempre Fede".

Il ragazzo sembra essere molto sofferente per questa rottura e i tanti fan della coppia sperano che tra i due possa arrivare un chiarimento. Paola Di Benedetto si è trovata a rispondere ad un commento sotto ad una sua foto, da parte di un seguace che chiedeva come mai avesse ancora le foto con Federico dato che i due si erano lasciati.

La ragazza ha scritto che a prescindere da come andranno le cose le foto resteranno per sempre li.