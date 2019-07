Questa sera alle 21,20 circa Rai Due trasmetterà, in prima assoluta per l'Italia, la serie tv Streghe (in originale 'Charmed'), regalando ai suoi telespettatori una prima serata nel segno della magia. La serie è il reboot dell'omonimo show televisivo della WB prodotto da Aaron Spelling e andato in onda dal 1998 (1999 in Italia) al 2006 per otto stagioni. Il remake è andato in onda negli Stati Uniti sull'emittente The CW da ottobre 2018 a maggio 2019 con una prima stagione composta da 22 episodi.

Streghe è una serie fantasy nata dalla mente delle autrici Jessica O'Toole, Jennie Snyder Urman ed Amy Rardin e segue, come l'originale, le vicende di tre sorelle: Macy (Madeleine Mantock), Mel (Melonie Diaz) e Maggie (Sarah Jeffery). Le tre giovani protagoniste dopo la morte della loro madre scoprono di essere delle potenti streghe che insieme formano il 'Potere del Trio'. Stasera andranno in onda su Rai 2 i primi tre episodi della stagione. Gli stessi potranno essere seguiti anche in diretta sul sito di RaiPlay e saranno disponibili anche in streaming on demand per chi non ha visto gli episodi o per i telespettatori che vogliono rivederli.

Anche Streghe sarà disponibile in streaming su RaiPlay

La serie Streghe, come tutti i programmi trasmessi dalla Rai, oltre ad andare in onda in prima serata su Rai 2, sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito ufficiale di RaiPlay. È necessario selezionare la voce 'Dirette' nel menù in alto a sinistra della Home Page. Gli spettatori possono in questo modo vedere gli episodi in onda anche su dispositivi mobili come smartphone o tablet. La piattaforma, poco dopo la messa in onda, permette agli appassionati della serie (dopo essersi registrati) di rivedere o recuperare gli episodi persi con il servizio di streaming on demand. E' possibile fruire del servizio anche utilizzando l'app ufficiale di RaiPlay per accedere ai contenuti in mobilità su smartphone o tablet.

Streghe, i primi tre episodi stasera 7 luglio

La serie Charmed-Streghe andrà in onda a partire da stasera 7 luglio su Rai 2. La programmazione prevede ogni settimana la messa in onda di tre episodi. Stasera saranno trasmessi gli episodi 1, 2 e 3: 'Il Potere del Trio', 'Il prisma delle anime' e 'Prendere per la gola'. Le tre sorelle protagoniste, Macy, Mel e Maggie, scopriranno di essere le streghe più potenti mai esistite perchè il loro legame magico, oltre che di sangue, dà vita allo straordinario 'Potere del Trio'.

Le tre affronteranno esseri soprannaturali e demoni imparando a gestire i loro poteri con la guida di un 'angelo bianco' e cercheranno di scoprire la verità dietro la morte della madre.