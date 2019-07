La stagione 2019/2020 della soap partenopea Un Posto al Sole sta per concludersi, ciò nonostante ci saranno ancora tanti colpi di scena del tutto inaspettati. Nelle puntate che andranno in onda tra il 5 e il 9 agosto, vedremo in particolare Vittorio alle prese nel cercare di salvare la sua relazione con Alex, mentre Renato si innamorerà di un'altra donna, quest'ultima fortemente interessata a lui.

Leonardo proverà a baciare Serena in seguito ad un viaggio in barca a vela, lei successivamente cercherà di chiarire definitamente la situazione con il giovane.

Spazio anche all'avvocato Alberto Palladini: l'uomo andrà a fare una visita a Marina. Successivamente poi, scoprirà che il giardiniere Arturo è il padre della ragazza e Alberto sfrutterà tale situazione a proprio vantaggio per i suoi affari.

Un Posto al Sole anticipazioni: è crisi tra Vittorio e Alex

Secondo gli spoiler online sulla soap Un posto al sole, durante le puntate che andranno in onda dal 5 al 9 agosto, Vittorio vivrà un periodo di crisi con Alex.

In particolare, il giovane cercherà di confessare alla ragazza di averla tradita in quanto tormentato dai sensi di colpa. Ciò nonostante continuerà a cadere vittima delle tentazioni di Anita. Nel frattempo Alex sarà alle prese con una situazione piuttosto difficile. La ragazza dovrà gestire la crisi di coppia con Del Bue, il quale prenderà una decisione definitiva per il suo futuro.

Nel frattempo Renato, cercherà di farsi perdonare da Nadia ma senza successo in quanto in seguito ad una giornata molto negativa, incontrerà un'altra donna di cui si innamorerà seduta stante e la donna ricambierà. Questo però complicherà la relazione con Nadia.

Spoiler Upas: Serena affronterà Leonardo, Cerulli invaghito di Michele

Anche Serena dovrà gestire alcune situazioni piuttosto complesse. Dopo un viaggio in barca a vela, Leonardo cercherà di baciare la ragazza, che rimarrà spiazzata dal gesto di lui. Successivamente Serena, decisa a non voler destabilizzare la sua famiglia, deciderà di affrontare faccia a faccia il giovane nel tentativo di chiarire definitivamente la situazione.

Alberto farà una scoperta molto importante: l'avvocato andrà a casa di Marina senza preavviso per una visita, lì troverà il giardiniere Arturo, e scoprirà che è il padre della ragazza. In questo modo Palladini potrà sfruttare tale situazione per raggiungere i suoi obiettivi negli affari.

Infine, il vigile Salvatore Cerulli potrà sfruttare un'occasione irripetibile con il suo amore Michele, ma non riuscirà nell'intento.

In ogni caso, riuscirà ad avere una seconda possibilità per riuscire a conquistare l'uomo dei suoi sogni.