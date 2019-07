Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la seguitissima soap Un posto al sole, leader indiscussa degli ascolti della rete. La prossima settimana, dal 5 agosto, sono in programma dei nuovi attesissimi episodi della soap, i quali si preannunciano densi di colpi di scena per tutti i protagonisti. Nel dettaglio, vedremo che Cerruti continuerà ad essere ossessionato dal sentimento che ha capito di provare nei confronti di Michele.

Un posto al sole, le anticipazioni della settimana 5-9 agosto

Le anticipazioni sulle puntate di Un posto al sole rivelano che ormai Michele è diventato un vero e proprio 'chiodo fisso' nella vita di Cerruti, il quale non riesce a pensare ad altro se non a questo amore che tuttavia non può essere ricambiato.

Un sentimento che lo porta ad affrontare tutto con grande difficoltà: cosa accadrà a questo punto tra i due? Michele metterà in chiaro le cose per evitare ulteriori incomprensioni?

E poi ancora vedremo che Vittorio continuerà ad essere disturbato da Anita che con il suo modo di fare non lo lascia affatto indifferente. Dall'altra parte, però, c'è la bella Alex la quale comincia ad essere insofferente non soltanto per la situazione poco chiara che si è venuta a creare con Alex ma anche perché deve convivere, in maniera del tutto forzata, con sua sorella Mia e questa cosa proprio non le va giù, dato che le è stata imposta da sua mamma.

Gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole, inoltre, ci informano che Renato dopo essersi fatto un esame di coscienza, tenterà un lento riavvicinamento a Nadia, sperando che possano riprendere in mano le redini della loro storia d'amore. Peccato, però, che questo suo tentativo non andrà in porto, anzi vedremo che le incomprensioni tra i due aumenteranno ancora di più e tutto sarà ancora più complicato.

Serena affronta Leonardo dopo che ha tentato di baciarla

Occhi puntati anche su Patrizio, il quale avanzerà una singolare proposta a Roberto Ferri, così da poter far trascorrere ai suoi amici una giornata del tutto particolare presso la storica residenza di Palazzo Palladini. Come reagirà Ferri? Accetterà la proposta del giovane ragazzo oppure no?

E poi ancora gli spoiler di Un posto al sole dal 5 al 9 agosto, rivelano che Serena è ancora molto turbata dal fatto che Leonardo abbia cercato di baciarla.

La donna cerca di non pensarci, ma tutto cambierà nel momento in cui Filippo la mette al corrente di una riunione urgente con lo stesso Leonardo, il quale verrà assunto da Ferri e quindi si troverà a lavorare ancora di più a stretto contatto con la bella Serena. Ecco allora che la ragazza deciderà di affrontarlo in prima persona e di chiarire le cose una volta per tutte.