La stagione 2018/2019 della soap opera Un posto al sole sta per concludersi e come di consueto, ci sarà un periodo di pausa in vista delle vacanze estive, dal 12 al 25 agosto. La serie tornerà con una nuova stagione lunedì 26 agosto ricca di novità per quanto riguarda la trama e soprattutto il cast. Secondo le anticipazioni che trapelano su "Tvsoap" infatti, tornerà a far parte del cast un attore che i fan della soap hanno imparato ad apprezzare durante la soap e che è stato assente per diversi mesi.

Inoltre entrerà nel cast anche un secondo attore completamente inedito. Si tratta di un personaggio già apprezzato nel mondo della televisione, soprattutto dal pubblico femminile, la cui identità però non è stata svelata.

Un posto al sole 2019/2020: un nuovo attore pronto ad entrare nel cast

Alla fine della pausa della soap opera Un posto al sole, i fan vedranno entrare in scena dei nuovi personaggi.

Tra questi, secondo le anticipazioni che trapelano sul sito web "Tvsoap", ci sarà un attore molto famoso, il cui nome non è stato reso noto.

Tornerà a far parte del programma anche l'attrice Ilenia Lazzarin, uscita fuori dal cast per via di un periodo di maternità, nel ruolo di Viola Bruni. Ciò nonostante non è ancora noto se l'attrice sarà impegnata per molti episodi oppure per poco tempo. La conferma è arrivata attraverso il suo profilo Instagram dopo che era stata vista in occasione della presentazione dei palinsesti Rai.

Confermati anche per la nuova stagione Maurizio Aiello a interpretare il personaggio di Alberto Palladini e la piccola Ludovica Nasti, nota per il ruolo di Lila nella miniserie "L'amica geniale", nei panni di Mia Parisi.

Un posto al sole in pausa dal 12 al 25 agosto, le anticipazioni delle ultime puntate della stagione

La programmazione di Un posto al sole proseguirà regolarmente fino al 9 agosto, per poi andare in pausa fino al 25 agosto.

Le trame di questi ultimi episodi si concentreranno soprattutto sul processo Picardi. Niko e Ugo si schiereranno a favore di Adele, la quale a sua volta dovrà confrontarsi direttamente con il marito Manlio, parlando della violenza da lei subita.

Si parlerà anche dei problemi di Otello, che prenderà la decisione di andare ad un motoraduno, piuttosto che visitare Teresa come di consueto. Si parlerà anche di Alberto, il quale scoprirà che il giardiniere è il padre di Marina.

La piccola Mia e sua sorella maggiore Alex abiteranno insieme, e le due avranno modo di conoscersi meglio, rafforzando il loro legame, anche se inizialmente non sarà facile per loro andare d'accordo. Infine Vittorio, dopo aver tradito Alex, verrà preso dai sensi di colpa e, non riuscendo a farsi perdonare dalla ragazza, sarà più volte tentato da Anita.