Continuano le puntate della soap opera partenopea Un posto al sole e nelle anticipazioni degli episodi che andranno in onda tra il 5 e il 9 agosto, assisteremo a numerosi colpi di scena. Protagonisti delle prossime puntate saranno Alex e Vittorio, quest'ultimo sempre più indeciso tra la ragazza e la rivale Anita.

Renato sarà invaghito da un'altra donna oltre che a Nadia, la quale mostrerà per lei un innegabile apprezzamento.

Serena prenderà delle importanti decisioni che dal punto di vista di Filippo sono completamente sbagliate. Spazio a anche al personaggio di Alberto Palladini. Il giovane andrà a fare una visita a Marina, dove lì scoprirà che il giardiniere di lei non è altri che suo padre. Questa sensazionale scoperta potrebbe essere usata a proprio vantaggio dall'avvocato. Infine il vigile Salvatore Cerruti sprecherà un'occasione irripetibile con l'uomo dei suoi sogni Michele.

Anticipazioni Un posto al sole: Renato interessato ad un'altra donna

Secondo le anticipazioni che trapelano sul web per quanto riguarda la soap partenopea Un posto al sole, durante gli episodi che andranno in onda dal 5 al 9 agosto, vedremo Renato alle prese nel risolvere alcuni problemi di coppia con Nadia. Ciò nonostante arriverà solo a peggiorare le cose in quanto al termine di una giornata piuttosto negativa, incontrerà per caso un'altra donna di cui s'innamorerà immediatamente.

Questo potrebbe mettere in seria crisi la relazione con Nadia.

Anche Vittorio avrà qualche problema nella sua relazione con Alex. Il giovane infatti, dovrà prepararsi confessare alla ragazza di averla tradita a causa dei sensi di colpa che lo tormentano. Finora Vittorio ha cercato di raccontarle la verità, ma ogni tentativo è fallito miseramente. Forse questa volta con un po’ di coraggio riuscirà ad essere sincero con lei.

UPAS Spoiler: Alberto scopre l'identità del giardiniere Arturo

Anche Serena dovrà affrontare la verità con un altro personaggio di Un posto al sole. La ragazza dovrà vedersela infatti con Leonardo e prenderà una decisione piuttosto discutibile che sorprenderà Filippo.

Per quanto riguarda Alberto, il giovane andrà a fare una visita senza preavviso a casa di Marina e lì troverà il giardiniere Arturo.

Poco dopo l'avvocato scoprirà che Arturo è il padre di Marina. L'avvocato potrebbe sfruttare la situazione a proprio piacimento per raggiungere i suoi obiettivi negli affari.

Cerruti avrà dianzi a sé un'occasione irripetibile con Michele, l'uomo dei suoi sogni, ciò nonostante non riuscirà a sfruttarla adeguatamente. Tuttavia, avrà una seconda opportunità e questa volta il vigile farà di tutto per non lasciarsela sfuggire e riuscire nell'impresa.