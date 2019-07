Le anticipazioni della puntata 38 della soap opera turca "Bitter sweet-ingredienti d'amore" in onda mercoledì 31 luglio svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Nazli. La donna sarà pronta per lasciare la città e fare ritorno nel suo paese, con l'intento di mettere alle spalle questa drammatica storia. La giovane cuoca penserà di non avere chance nel rapporto con Ferit, venuto a conoscenza del coinvolgimento di Asuman nel piano di Hakan e Demet.

Questa decisione lascerà gli amici della Piran senza parole e vorrà trovare una soluzione per impedire alla ragazza di rinunciare al sogno della sua vita.

L'insegnante trova il modo per convincere l'amica a restare in città

Ferit verrà informato della scelta dell'ex dipendente e sarà pronto per rivedere la propria intenzione cambiando idea in merito al ristorante. Il dottor Aslan sarà intenzionato a lasciare aperta l'attività lavorativa di Nazli con l'intento di evitare la possibile partenza della donna amata.

Manami verrà a sapere di questa notizia e si renderà conto del cambio di atteggiamento di Ferit (Can Yaman) che proverà a perdonare Nazli. L'insegnante di giapponese dimostrerà la propria amicizia nei confronti della socia e la convincerà a evitare la partenza.

Lo zio di Bulut cambia idea e decide di tenere aperto il ristorante per evitare la partenza della Piran

Manami riuscirà a chiamare in tempo la sorella di Asuman (Ilayda Akdoman) e le comunicherà questa decisione dell'Aslan spiegandole che è salvo il suo sogno.

Nazli (Ozge Gurel) avrà la possibilità di proseguire il proprio lavoro e ringrazierà lo zio di Bulut che si è reso conto del suo mancato coinvolgimento. La Piran sarà contenta di proseguire l'attività lavorativa con Manami con la quale ha dato vita alla nascita del ristorante con la speranza di ottenere il successo sperato.

Bulut ha in mente un piano per far riavvicinare i due innamorati

Le anticipazioni dell'episodio numero 39 trasmesso giovedì 1 agosto sottolineano che Ferit non riuscirà nell'intento di perdonare Nazli, alla quale terrà nascosta la verità.

Manami proverà a far cambiare il rapporto tra le due persone e l'insegnante di giapponese organizzerà una riunione di lavoro per far riappacificare l'Aslan e la Piran. L'incontro tra cuoca e l'imprenditore non sembrerà ottenere gli effetti sperati ma Bulut riuscirà a trovare una soluzione, facendosi venire in mente un piano. Infine l'affarista farà portare via l'auto di Demir dal parcheggio della Pusula Holding ma si accorgerà di un dettaglio importante nel corso della rimozione comprendendo il coinvolgimento di Hakan nella morte dei genitori del nipote.