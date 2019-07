Veera Kinnunen e Dani Osvaldo sono usciti allo scoperto. La maestra di Ballando con le Stelle ed il suo allievo, si sono fidanzati ufficialmente.

I due hanno annunciato l’inizio della relazione tramite un selfie di coppia, pubblicato sul profilo Instagram della ballerina coreografa. Lui invece, per rendere noto il fidanzamento, ha scelto una foto durante un pranzo in famiglia in cui compare anche la svedese.

Dani e Veera per la prima volta si sono conosciuti dietro le quinte del dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Fin da subito i telespettatori avevano notato un particolare feeling della coppia. L’intesa era talmente evidente che era stata notata anche da Stefano Oradei. Ricordiamo che quest’ultimo per ben undici anni è stato fidanzato con Veera Kinnunen.

Mentre la maggior parte dei telespettatori sembra essere rimasta delusa per le scelte della bella svedese, Stefano ha preferito la via del silenzio.

Nel frattempo, sotto la scatto pubblicato da Veera Kinnunen che la ritrae insieme al suo nuovo fidanzato, sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà per il ballerino romano. Uno dei tanti recita così: “Bella por... che ti hanno fatto”.

Milly Carlucci nel mirino per aver criticato Stefano

I sospetti avanzati da Stefano Oradei durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle hanno trovato conferma.

Il ballerino romano in più occasioni ha manifestato il suo malcontento per il rapporto instaurato dalla coppia del dance show. Addirittura, in un'occasione Stefano Oradei ha dato luogo ad una vera e propria scenata di gelosia nei confronti della sua donna. Quest’ultimo gesto da parte di Stefano però, aveva scatenato l’ira della conduttrice. Milly Carlucci da sempre è stata convinta che il feeling creato tra Veera e Dani fosse solo professionale.

A quel punto la conduttrice aveva bacchettato duramente il ballerino romano, invitando anche a chiedere scusa in diretta per la reazione spropositata. Visto l’andamento delle cose, i fan di Ballando con le Stelle hanno puntato il dito contro la padrona di casa. Molti amanti del programma hanno chiesto le scuse di Milly Carlucci proprio nei confronti di Stefano Oradei. L’addio di Veera al suo collega apre una frattura: chissà se Oradei continuerà la sua avventura all’interno del programma.

Le perplessità di Selvaggia Lucarelli

Stefano Oradei dopo la fine della relazione con Veera Kinnunen ha scelta la via del silenzio. Il ballerino romano ha preferito allontanarsi dal mondo dei social. Chi invece ha espresso la sua opinione è stata Selvaggia Lucarelli. La giornalista da qualche anno a questa parte fa parte della giuria di Ballando con le Stelle e dopo aver visualizzato la foto della ballerina con Dani Osvaldo, è rimasta perplessa commentando con una sola parola: “Mah!".