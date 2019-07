Nuovi episodi in compagnia della longeva soap opera di Rai tre 'Un posto al sole'. Le anticipazioni dell'appuntamento trasmesso lunedì 29 luglio svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Vittorio. Il giovane Del Bue sarà chiamato a fare i conti con i sensi di colpa per il modo in cui si è comportato nei confronti di Anita (Ludovica Bizzaglia). Il radiofonico avrà intenzione di mettersi alla ricerca di una soluzione per risolvere questo problema dopo aver avuto dei sospetti infondati sulla Falco.

I problemi aumenteranno per via della decisione di Alex che si farà coinvolgere dalla scelta della madre e potrebbe tornare a occuparsi della piccola Mia.

La decisione del figlio di Raffaele che vuole parlare con il datore di lavoro

La dipendente del bar Vulcano vedrà crollare le sue certezze dopo questa situazione che metterà nei guai la fidanzata di Vittorio (Amato D'Auria). Alessandra rimarrà sorpresa dalle intenzioni della madre che finiranno per creare dei problemi alla ragazza.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Patrizio che si dirà contento di lavorare come chef sullo yacht di Filippo (Michelangelo Tommaso), ma vorrà precisare la sua posizione. Il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) si dirà pronto per avere un confronto diretto con il dottor Ferri, dimostratosi poco convinto dell'assunzione del giovane Giordano.

I dubbi di Otello riguardo alla storia con Teresa

Il fratello di Diego (Francesco Vitiello) affronterà l'imprenditore per la prima volta, dopo aver cercato di evitare un dialogo con il datore di lavoro.

Otello continuerà a vivere il dilemma legato alla storia con Teresa piena di ostacoli per via della decisione della Diacono di non fare ritorno a Napoli. L'ex vigile sarà tentato dall'idea di poter dare inizio a una nuova relazione dopo aver conosciuto una donna in una chat online.

L'avvicinarsi del processo contro Manlio Picardi

Gli spoiler dell'episodio di martedì 30 luglio fanno notare che Vittorio dimostrerà di essere ignaro del dramma vissuto da Anita (Ludovica Bizzaglia) e si interrogherà sulla possibilità di raccontare la verità all'ex fidanzata.

Si avvicinerà il giorno del processo contro Manlio e Susanna cercherà di dare il dovuto supporto alla madre, in preda allo sconforto. Nelle precedenti puntate Vittorio non è riuscito a sciogliere i dubbi in merito alla relazione con Alex e Serena è riuscita a ritrovare la tranquillità nel rapporto con Filippo dopo le ultime incomprensioni. La Cirillo, però, ha precisato al marito di non essere pronta per avere il secondo figlio.