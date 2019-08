Alba Parietti ha espresso la sua profonda delusione nei confronti dell'ex marito Franco Oppini. In una recente intervista, l'ex componente de 'I Gatti di Vicolo Miracoli' ha raccontato la loro storia in un modo che la showgirl non ha digerito, tanto da farle scrivere un lungo post per sfogarsi.

La versione differente di Franco che ha ferito Alba e lo sfogo sui social

La coppia è separata da anni, ma ha un rapporto solido, sancito anche dalla condivisione di un figlio (Francesco Oppini).

Alla Parietti, però, non è proprio andata giù l'intervista che il suo ex marito ha rilasciato a Quotidiano.net e ha deciso di condividere pubblicamente la sua rabbia. Con una lettera sui social network ha rimproverato l'ex consorte di aver dato una versione inesatta della loro conoscenza, facendola apparire come una donna facile. Oppini ha raccontato di aver conosciuto Alba a teatro, ma di averla snobbata per tutta la serata, fino alla richiesta, da lei accolta, di seguirlo in albergo.

La Parietti dà una versione completamente diversa della storia, affermando di essersi recata alla cena di quella serata, dopo il teatro, dietro l'invito di Jerry Calà. In quella occasione entrambi gli attori le hanno fatto la corte, ma lei alla fine della cena ha accettato l'invito di Franco ed è andata con lui a fare un giro per Torino. Quella prima serata si è svolta visitando la città per tutta la notte, fino all'alba, quando dopo aver scambiato qualche bacio da ragazzini innamorati, i due si sono salutati davanti all'albergo. Da quel momento, Oppini le ha telefonato tutti i giorni per poi invitarla a Sassuolo, dove ha avuto inizio la loro storia d'amore.

La rabbia della showgirl sotto una loro foto felice

Dopo aver dato la sua versione dei fatti, la Parietti si è lasciata andare alla rabbia nei confronti del suo ex marito, sottolineando il necessario rispetto che avrebbe dovuto avere per il loro figlio e per la sua famiglia. Inoltre la donna ha affermato che la finta versione di Franco è incomprensibile e inverosimile e le ha fatto perdere la pazienza.

La rabbia nasce dall'immagine di donna facile che non sente di essere e dal fatto che gli uomini più importanti della sua vita l'hanno sempre denigrata senza un perché. Alba si è definita una donna sicura di sé e soprattutto molto rispettosa dei sentimenti altrui, cosa che non può dire degli uomini che ha avuto nella sua vita. Ha concluso perdonando Oppini, perché l'atteggiamento denigratorio che gli uomini assumono in certi casi, deriva spesso dal timore che sentono di subire dalla forza delle donne "ingombranti" e impegnative come lei.

Sotto il lungo messaggio, la Parietti ha postato una foto in bianco e nero che ritrae la coppia in un momento di felicità.