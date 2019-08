Mancano pochi giorni all'inizio delle riprese di Temptation Island Vip 2. Oggi, infatti, gli addetti ai lavori hanno dato un'importante anticipazione sull'edizione che andrà in onda da metà settembre su Canale 5. Attraverso un promo, pubblicate sulle pagine social del reality show, Alessia Marcuzzi ha ufficializzato le sei coppie del cast. Tante sorprese e nessun volto particolarmente noto tra i 12 protagonisti che avranno l'arduo compito di non far rimpiangere Valeria Marini e Stefano Bettarini.

Le 6 coppie di Temptation Island Vip 2

Nella tarda mattinata di oggi (19 agosto) sono state presentate al pubblico le sei coppie Vip che animeranno la seconda edizione di Temptation Island. Quasi nessuno dei personaggi famosi che la stampa aveva accostato al reality fa parte del cast ufficializzato da Alessia Marcuzzi in uno spot diffuso sulle pagine social del programma.

La conduttrice, che prenderà il posto di Simona Ventura, ha fatto sapere che inizieranno a breve il viaggio nei sentimenti:

Il cantante Pago e l'ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu ;

e l'ex tronista di Uomini e Donne ; L'attore Ciro Petrone e la compagna Federica Caputo ;

e la compagna ; La showgirl Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti ;

e il fidanzato ; La speaker radiofonica Anna Pettinelli e il compagno Stefano Macchi ;

e il compagno ; Lo youtuber Damiano Er Faina e Sharon Macrì;

e Mister Italia 2018 Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito.

Soltanto la partecipazione dell'ex star del Bagaglino era stata anticipata dalle riviste di Gossip nelle scorse settimane. Tutti gli altri protagonisti del format Mediaset, infatti, sono nomi nuovi rispetto a quelli che sono circolati in questo periodo.

Da U&D soltanto Serena Enardu

Leggendo l'elenco completo delle coppie che stanno per mettersi alla prova nel reality di Canale 5 ci si rende immediatamente conto che sono pochi i personaggi di spicco che potrebbero invogliare la gente da casa a guardare le nuove puntate di Temptation Island Vip. A differenza di quello che è accaduto in passato, ad esempio, quest'anno c'è un solo ex volto di Uomini e Donne nel cast del programma condotto da Alessia Marcuzzi: stiamo parlando di Serena Enardu, tronista di origini sarde che ha fatto sognare gli italiani con la relazione con Giovanni Conversano.

Tra i protagonisti della seconda edizione Vip di Temptation, invece, non c'è traccia di: Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Stefano Laudoni e Giorgia Crivello, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. Tutti questi personaggi nell'ultimo periodo sono stati accostati con insistenza dai media alla trasmissione. Gli autori, però, hanno spiazzato tutti scegliendo di puntare su nomi meno popolari ma sicuramente interessanti sotto il profilo caratteriale.