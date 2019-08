Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, lo sceneggiato iberico in onda dal 22 giugno 2015 in Italia. Nelle puntate in onda da lunedì 19 a venerdì 23 agosto in Spagna Marcia scomparirà nel nulla mentre Antonito e Ramon Palacios noteranno che Carmen ha dei repentini sbalzi d'umore tanto da credere che sia incinta.

Una Vita: Genoveva si avvicina a Marcia

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in programma dal 19 al 23 agosto in Spagna, rivelano che Ramon e Antonito penseranno che le loro mogli vadano perfettamente d'accordo.

In realtà Lolita si lamenterà spesso della cognata accusandola di non svolgere al meglio le faccende domestiche. Genoveva, invece, fingerà di essere amica con Marcia. Dopodiché chiederà a Felipe di aiutarla a noleggiare un'imbarcazione per riportare i soldati feriti in Spagna.

Rivalità tra Lolita e Carmen

Nel frattempo i condomini di Acacias 38 saranno scioccati quando noteranno Mauro San Emeterio aggirarsi tra le vie del ricco quartiere.

Felipe lo accoglierà subito a casa dove entrambi si lasceranno andare a confidenze del passato. In questo frangente il commissario confesserà che Teresa è purtroppo deceduta ma non aggiungerà altri particolari sul figlio che attendeva al momento della fuga. Infine il giovane Palacios chiederà a Carmen di aprire la latteria in quanto Lolita non ha riposato bene durante la notte. Peccato che quest'ultima non le conceda la possibilità in quanto vuole tenere tutto sotto controllo.

Ramon crede che la moglie sia incinta

Le trame spagnole di Una Vita rivelano che Carmen non oserà confessare a Ramon di trovare Lolita insopportabile al punto di avere una crisi di nervi. Il Palacios, a questo punto, sospetterà che sua moglie sia in attesa di un bambino. Poco dopo quest'ultima e la cognata cercheranno di guadagnarsi la fiducia di Milagros. Marcia, invece, scomparirà nel nulla gettando nell'ansia più totale Felipe (Marc Parejo). Infatti crederà che dietro il mancato arrivo della fidanzata alla festa ci sia lo zampino di Ursula (Montserrat Alcoverro).

I Palacios eseguono il rito di Purificazione

Allo stesso tempo, Ramon e Antonito (Alvaro Quintana) si metteranno d'accordo per non far trapelare i loro sospetti sulla gravidanza di Carmen che dimostrerà di non andare d'accordo con la cognata. A tal proposito padre e figlio accetteranno di eseguire un rito di purificazione di Cabrahigo. In questo frangente la moglie del Palacios esploderà come una furia contro Lolita mentre Ursula negherà di essere coinvolta nel rapimento di Marcia.

Infine Mauro non riuscirà a trovare le prove per incastrare la Dicenta tanto che il legale inizierà a credere che la ragazza lo abbia abbandonato per un altro.