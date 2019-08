Alessia Marcuzzi torna a parlare delle sue esperienze paranormali e in particolar modo di quella volta in cui ha visto gli UFO. In una lunga intervista concessa ad Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale 'Oggi', la nuova padrona di casa di Temptation Island Vip ha confessato che da piccola ha visto un Ufo, al punto da definire 'forte' questa esperienza che ha vissuto in prima persona.

Il racconto di Alessia Marcuzzi sigli Ufo: 'Ho avuto davvero un'esperienza paranormale'

Nel dettaglio, sulle pagine di 'Oggi', la Marcuzzi ha deciso di raccontare nei minimi dettagli l'episodio paranormale che l'ha vista protagonista.

Il tutto sarebbe accaduto quando la conduttrice aveva poco più di 5 anni e si trovava sul litorale romano, in piena estate. 'Sono entrata in contatto con forme di vita non terrestri', ha dichiarato la Marcuzzi nell'intervista aggiungendo che è stata un'esperienza forte.

La conduttrice ha raccontato che si trovava al mare con la sua bisnonna, quando all'improvviso ha visto una specie di disco volante enorme attraverso il vetro della finestra della loro abitazione.

La Marcuzzi ha ricordato anche che un noto ufologo, rivelò che negli anni '70, tra Anzi e Nettuno, fosse stato segnalato più di un avvistamento di Ufo.

Nonostante questo però, nel corso degli anni il racconto degli avvistamenti paranormali vennero un po' romanzati e la storia divenne quasi una gag, così come ha ricordato la stessa conduttrice. 'Ma mi creda, non scherzo', ha ribadito la Marcuzzi che sostiene di averli visto per davvero.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Archiviata questa esperienza paranormale, la conduttrice si sta godendo le sue ultime settimane di vacanze estive con la famiglia prima di tornare nuovamente al lavoro. Da metà agosto, infatti, sono previste le registrazioni della seconda stagione di Temptation Island Vip, il reality show delle tentazioni che quest'anno la vedrà impegnata alla conduzione al posto di Simona Ventura.

Da settembre la Marcuzzi sarà al timone di Temptation Island Vip 2 su Canale 5

Una nuova avventura per la Marcuzzi, decisamente differente da quelle che ha affrontato fino a questo momento in circa trenta anni di intensa carriera.

Sulle pagine del magazine di Uomini e donne, Alessia ha svelato che questo nuovo programma la intriga particolarmente, dato che lei ama ascoltare le storie di persone con le quali ci si può tranquillamente immedesimare.

A proposito del cast di Temptation Island Vip 2, invece, la Marcuzzi pur non facendo alcun nome, ha ammesso che gli piacciono molto le coppie che sono state scelte dagli autori per questa edizione, che vedremo in onda in prima serata su Canale 5 a partire da metà settembre.