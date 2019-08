Alessia Marcuzzi sta attraversando un momento importante nella sua carriera lavorativa e sarà una delle protagoniste indiscusse della prossima stagione della Mediaset. La presentatrice sarà al timone della seconda edizione di 'Temptation Island Vip', la cui data d'inizio dovrebbe coincidere con il 17 settembre. Si tratta di una novità, dopo che, nella scorsa annata, il programma è stato condotto da Simona Ventura.

La Marcuzzi è stata protagonista di un'intervista al famoso magazine di 'Uomini e donne' dove ha parlato di questa nuova esperienza televisiva. La conduttrice si è detta entusiasta per avere la possibilità di fare da guida alle nuove coppie impegnate nel viaggio delle tentazioni. La presentatrice non ha potuto nascondere l'emozione di mettersi a confronto con un ruolo inedito, dopo aver condotto per molte stagioni il reality show 'L'isola dei famosi'.

L'inizio di una nuova avventura per la presentatrice: 'Contenta di questa nuova esperienza'

Alessia Marcuzzi ha spiegato di essere contenta per la nuova avventura: "Un'esperienza che vivrò lì con tutti loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi". La conduttrice, nel corso della chiacchierata con il magazine di Uomini e donne, ha spiegato i motivi per i quali ha deciso di accettare questa proposta lavorativa.

La presentatrice ha sottolineato come le piace ascoltare le persone e venire a conoscenza delle loro storie: a Temptation Island Vip potrà avere un confronto con i partecipanti. Inoltre l'ex compagna di Francesco Facchinetti ha fatto notare la possibilità di mettersi a confronto con situazione nelle quali ci si può immedesimare.

La mancata ufficialità delle coppie partecipanti

La speranza della Marcuzzi è quella di sorprendere i telespettatori con l'intento di fare un ottimo lavoro di squadra, incontrando delle persone con le quali condividere momenti di vita privata.

La presentatrice di Temptation Island Vip 2 ha proseguito dicendo di essere una fan del programma in quanto è felice di poter vivere la trasmissione in prima persona. Questa nuova stagione si caratterizza per la partecipazione di alcune coppie appartenenti al mondo dello spettacolo: manca ormai poco all'inizio delle registrazioni. Non c'è stata la possibilità di parlare del cast (verrà ufficializzato nelle prossime puntate): Alessia Marcuzzi si è detta soddisfatta per la scelta delle coppie che partecipano a questa trasmissione.

"Mi piace quello che non ti aspetti". I rumors hanno posto l'accento sulla possibile partecipazione di Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippolito, Alex Belli e Delia Duran ma questi gossip sono stati smentiti.