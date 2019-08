Al centro del Gossip di queste ore continua ad esserci Teresa Cilia, l'ex tronista di Uomini e donne, la quale in questi giorni si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Raffaella Mennoia, la storica autrice del programma pomeridiano di Maria De Filippi. La Cilia, dopo aver detto che prima o poi tutti i nodi sarebbero venuti al pettine, ha deciso di postare una serie di stories sul suo profilo Instagram, con le quali ha deciso di fare ulteriormente chiarezza su quanto sarebbe successo e ancora una volta ha puntato il dito contro la Mennoia.

L'ex tronista Teresa torna ad attaccare la Mennoia: 'Devo dire grazie solo alla De Filippi'

Teresa ha esordio facendo una premessa, con la quale ha dichiarato che con il suo attacco non intendeva gettare fango sull'intera redazione di Uomini e donne, bensì su una sola persona che lavora a quel programma. Stiamo parlando proprio di Raffaella Mennoia, la quale non sarebbe rimasta affatto in buoni rapporti con Teresa e Salvatore, una delle coppie più longeve tra quelle che si sono formate negli anni a Uomini e donne.

Teresa non ha voluto entrare nei dettagli di questo astio che si sarebbe venuto a creare con l'autrice della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, anche se ha ribadito che prima o poi, quando si sentirà pronta, racconterà la sua versione dei fatti e tutti i nodi verranno finalmente al pettine.

Dopo l'esperienza da tronista, infatti, Teresa venne ingaggiata dalla produzione di Maria De Filippi per lavorare ai vari programmi che vengono trasmessi su Canale 5.

Un lavoro che tuttavia non durò tantissimo per Teresa, la quale scelse di andare via. Oggi, con il suo sfogo su Instagram, l'ex tronista ci ha tenuto a precisare che l'unica persona alla quale deve dire grazie è soltanto Maria De Filippi, dato che veniva pagata con i soldi della conduttrice e non con quelli della Mennoia.

'Mio marito ha visto cose che non doveva vedere', ha sbottato Teresa su Instagram

Teresa, pur non volendo svelare i motivi che l'hanno portata a lasciare il lavoro presso la Fascino, si è limitata a dire che lei non è il tipo di persona che resta in un posto dove non le piace stare.

'Quando una cosa non mi sta bene e vedo del marcio, io vado via', ha dichiarato la Cilia su Instagram.

Il motivo dell'astio, stando alla ricostruzione dei fatti dell'ex tronista, risalirebbe alla puntata speciale di Uomini e donne dedicata a Temptation Island. In quell'occasione suo marito uscì dallo studio non perché avesse litigato con Teresa, così come si leggeva sui vari siti, ma perché avrebbe visto una cosa che non doveva vedere, così come ha svelato la Cilia.

Ci sarà la replica della Mennoia? Vi terremo aggiornati.