Per Andrea Damante, ex tronista di Uomini e donne, è giunto nuovamente il momento di voltare pagina. Qualche settimana fa vi avevamo raccontato del flirt in corso con la bellissima Sara Croce, la modella che il grande pubblico aveva avuto modo di conoscere nelle vesti di 'Madre Natura' a Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis. La love story tra i due, però, non è durata tantissimo e come riportato sulle pagine del settimanale 'Chi', Andrea avrebbe già puntato gli occhi su un'altra ragazza famosa.

Parliamo di Paola Di Benedetto, ex fidanzata di Francesco Monte e reduce dalla fine della storia d'amore con Fede Rossi.

Flirt in corso tra Andrea Damante e la Di Benedetto ad Ibiza

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha svelato che da parte di Andrea ci sarebbe un interesse nei confronti della bellissima Paola, anche lei in passato 'Madre Natura' a Ciao Darwin. L'ex tronista di Uomini e donne l'avrebbe invitata al suo tavolo durante una serata ad Ibiza, dove entrambi stanno trascorrendo le vacanze estive e la ragazza pare proprio che non abbia rifiutato l'invito di Andrea.

Del resto, già qualche settimana fa erano circolate delle foto che vedevano protagonisti proprio Andrea e Paola tra abbracci e sguardi complici durante una serata in un noto locale ad Ibiza. E a quanto pare Andrea non avrebbe più intenzione di nascondersi ma sarebbe pronto a vivere alla luce del giorno questo nuovo flirt con la Di Benedetto, reduce da un periodo sentimentale non proprio facile.

All'inizio di questa estate, infatti, Paola ha annunciato la fine della sua relazione con il cantante Federico Rossi del duo Benji e Fede.

Una relazione durata un anno e che a quanto pare potrebbe essere finita per degli sbagli compiuti da parte del cantante (si vocifera di un presunto tradimento ai danni della modella).

Giulia De Lellis pubblica il libro dove parla del tradimento di Andrea

Adesso, però, Andrea pare che abbia fatto ritrovare il sorriso a Paola. Il settimanale 'Chi', infatti, rivela che i due hanno trascorso insieme già tre serate magiche e piene di complicità.

E così anche per l'ex tronista di Uomini e donne, il ricordo della modella Sara Croce appare assai lontano.

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione e se il flirt tra Andrea e Paola verrà confermato e ufficializzato dai due diretti interessati, vi annunciamo che il prossimo settembre Damante sarà protagonista del libro scritto dalla sua ex Giulia De Lellis, dove per la prima volta parla del tradimento perpetrato dall'ex tronista nei suoi confronti.

Un libro molto atteso dai fan dei 'Damellis', curiosi di scoprire la versione dei fatti di Giulia, che a quanto pare sarebbe stata tradita da Damante.