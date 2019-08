Il tira e molla tra paola di benedetto e Federico Rossi, continua: un paio di giorni fa, infatti, i ragazzi sono stati avvistati a cena insieme per la seconda volta in appena una settimana. Stando al racconto che hanno fatto le fan che si sono imbattute nell'ex coppia a Vicenza, il cantante avrebbe fatto di tutto per sfuggire agli occhi dei curiosi: sono state le foto che ha pubblicato l'influencer su Instagram, però, a confermare che tra loro c'è un lento riavvicinamento in corso.

Fede non molla Paola: faccia a faccia a casa di lei

Sono passati pochi giorni da quando tutti i siti di Gossip hanno riportato la notizia della cena che hanno consumato Federico Rossi e Paola Di Benedetto in un locale riservato. Oggi, il blog "Vicolo delle News" fa sapere che l'ex coppia è stata avvistata di nuovo insieme in un luogo pubblico: come dimostrano i video e le foto che hanno pubblicato alcuni curiosi, l'altra sera il cantante e la modella erano a cena a Vicenza.

A confermare che il ragazzo immortalato da un gruppo di fan in un ristorante era il componente dei duo Benji&Fede sono le Stories che l'ex "Madre Natura" ha postato su Instagram. Mentre il giovane artista veniva paparazzato all'interno di un ristorante giapponese, l'influencer condivideva sul suo account la pietanza fusion che stavano consumando proprio in quel momento.

Un paio di sere fa, dunque, Rossi ha raggiunto l'ex fidanzata nella sua città d'origine e, dopo aver mangiato insieme, si dice che abbiano fatto una romantica passeggiata in centro.

Paola, infatti, ha pubblicato sul suo profilo uno scatto che qualcuno di non precisato le ha fatto in piazza alle due di notte: secondo quanto si legge sul web, dietro all'obiettivo c'era proprio il bel Fede.

Insomma, il riavvicinamento in corso tra i due ragazzi è palese: dopo l'improvvisa rottura annunciata a fine giugno, sembra che la Di Benedetto stia accettando la corte di colui che si dice l'abbia tradita con la cantante Emma Muscat non molto tempo fa.

I motivi della rottura

Prima che fossero avvistati a cena insieme due volta nell'ultima settimana, Federico e Paola aveva fatto un po' perdere le loro tracce sui siti di gossip. L'inizio dell'estate, infatti, non è stato piacevole per una delle coppie più amate: come un fulmine a ciel sereno, infatti, la Di Benedetto ha annunciato l'addio al fidanzato poco più di un mese fa, con un post su Instagram che lasciava intendere qualcosa di spiacevole.

È stata la rivista "Chi" a far sapere che il cantante avrebbe tradito la fidanzata con la collega Emma Muscat: l'influencer, dopo aver avuto la conferma di questa notte di passione da parte della diretta interessata, avrebbe lasciato in tronco Rossi.

C'è da dire, però, che il giovane artista non si è mai rassegnato all'idea di perdere la bella modella: per giorni, infatti, il componente del duo Benji&Fede ha pubblicato romantiche canzoni (alcune inedite, scritte apposta per lei) sul web per provare a convincere l'ex dolce metà a tornare insieme.

Le ultime news che sono trapelate sui ragazzi fanno pensare che Paola stia pian piano cedendo alla corte di Rossi.