La nuova edizione di Uomini e donne, il popolare dating show dei sentimenti di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda a partire dal prossimo lunedì 16 settembre come sempre alle ore 14:45 circa. Una nuova edizione che si preannuncia ricca di novità e che sarà caratterizzata come sempre dalla presenza di nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare la loro nuova anima gemella.

Tra i candidati di quest'anno sembra esserci anche Katia Fanelli, che il pubblico ha conosciuto quest'estate come protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island.

Katia Fanelli pronta per Uomini e donne: 'Ho fatto il provino, vedremo'

In una recente intervista concessa al settimanale 'Chi', Katia Fanelli ha ammesso che dopo la delusione vissuta nel villaggio delle tentazioni, dove ha visto naufragare la sua storia d'amore con il fidanzato Vittorio, sarebbe pronta a rimettersi in gioco per cercare la sua anima gemella e le piacerebbe poterla trovare proprio nello studio di Uomini e donne.

Katia ha ammesso di credere molto nella trasmissione pomeridiana dei sentimenti condotta da Maria De Filippi e quindi per questo motivo le piacerebbe poter essere una delle troniste della prossima edizione in onda da settembre. Ma c'è dell'altro, perché questo in realtà potrebbe non essere un semplice sogno di Katia, dato che la ragazza ha fatto sapere di aver sostenuto già il provino.

Nel corso dell'intervista concessa a 'Chi', Katia ha rivelato che qualcosa nell'aria c'è già, dato che ha già fatto il provino come nuova tronista di Uomini e donne ma a questo punto spetterà alla produzione decidere se darle questa possibilità oppure no. Del resto non sarebbe la prima volta che un volto proveniente da Temptation Island finisca sul trono della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Anche Giulia Salemi tra le papabili nuove troniste, ma la mamma smentisce

E Katia sarebbe a dir poco pronta a mettersi in gioco per vivere questa nuova esperienza. "Ho un fisichino niente male e con me non ci si annoia mai", ha dichiarato l'ex volto di Temptation Island, la quale ha preannunciato, sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, che questo sarà il suo anno.

Tornando ai nomi dei possibili tronisti di Uomini e donne, in queste ore è stato fatto anche quello di Giulia Salemi, reduce dalla fine della sua storia d'amore con Francesco Monte.

Un rumors che si è fatto sempre più insistente sul web e sui social anche se la Salemi non ha mai proferito parola su questa possibilità. A chiarire la situazione, però, è stata sua mamma Fariba, la quale sui social ha nettamente smentito la presenza di sua figlia come tronista a Uomini e donne, dicendo che Giulia deve fare la conduttrice.