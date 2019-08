Una brutta disavventura in questi giorni ha visto protagonista Erica Piamonte, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso. La ragazza, infatti, ha svelato sulla sua pagina Instagram di essere finita in ospedale dopo essersi sentita male. In un primo momento si pensava fosse un semplice malessere di stagione, ma a quanto pare la situazione sarebbe un po' più complicata del previsto e in queste ore, sui social, Erica ha svelato che sta ancora male e che la cura per guarire si preannuncia molto lunga.

Grande Fratello 16, Erica sta male e finisce in ospedale: 'Dolori atroci allo stomaco'

Nel dettaglio, infatti, l'ex gieffina è stata portata in ospedale lo scorso martedì dopo aver accusato dei forti dolori allo stomaco, che l'hanno costretta al ricovero immediato.

La ragazza sui social ha raccontato nei minimi dettagli quello che le stava succedendo, rivelando che aveva questo mal di stomaco che era diventato a dir poco insopportabile e che non le permetteva di dormire la notte.

Nonostante le cure che aveva ricevuto dai medici, Erica aveva dichiarato sempre in una serie di stories postate su Instagram, di non essersi ripresa e di stare ancora male. 'Sto sempre uguale nonostante le medicine', aveva dichiarato l'ex protagonista del Grande Fratello 16.

Tra le cause che le avevano causato questo malessere, la Piamonte diceva che molto probabilmente vi era il forte stress che aveva vissuto in seguito alla sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia. A distanza di qualche giorno da quel malessere che l'ha colpita, Erica è tornata a parlare della situazione che l'ha vista protagonista e pur essendo tornata a casa dopo diversi giorni trascorsi in ospedale, ha ammesso di non stare ancora molto bene.

'Non sto ancora bene, la cura è lunga', ha dichiarato Erica dopo il ricovero in ospedale

La ragazza ha infatti svelato che a tratti si sente un pochino meglio, ma non sta ancora bene del tutto. 'Chiaramente devo avere pazienza', ha proseguito Erica parlando con i suoi followers che la seguono e la supportano con grande affetto su Instagram.

Erica ha anche spiegato quello che dovrà fare adesso che è tornata a casa dopo il ricovero in ospedale, svelando che la cura che le è stata prescritta dai medici è ancora molto lunga e deve seguire una dieta che durerà circa un mese.

Insomma una situazione decisamente non facile per la bella Erica, la quale è consapevole del fatto che bisognerà avere molta pazienza prima di poter dire che questo malessere che l'ha colpita sia passato del tutto. Da parte nostra, non possiamo che fare i migliori auguri ad Erica, affinché possa rimettersi in sesto al più presto.