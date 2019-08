Manca meno di un mese e mezzo alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island Vip, il reality nel quale alcune coppie famose mettono alla prova il loro rapporto. Dopo aver saputo che fanno parte del cast Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, i telespettatori sono stati messi al corrente dei nomi di altri due protagonisti molto probabili della seconda edizione: il blog "Vicolo delle News", infatti, sostiene che voleranno presto in Sardegna Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi.

Nuovi rumors sulle coppie Vip di Temptation Island

A poche settimane dall'inizio delle registrazioni della seconda edizione Vip di Temptation Island, sul web si rincorrono le voci sui personaggi famosi che hanno accettato di mettersi in gioco nel fortunato reality Mediaset. Se la rivista Oggi ha anticipato la presenza quasi certa nel cast di Nathalie Caldonazzo e del compagno Andrea, nelle ultime ore è toccato al blog "Vicolo delle News" regalare un'interessante anticipazione ai suoi lettori.

In rete, dunque, si legge che a partecipare al format prodotto da Maria De Filippi saranno anche Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Il ragazzo ha cominciato la sua carriera televisiva proprio nel programma condotto da Filippo Bisciglia circa due anni fa poi, dopo essere stato lasciato dalla fidanzata Selvaggia Roma, "Lenticchio" è stato un tentatore della prima edizione della stessa trasmissione dedicata ai personaggi celebri (nel settembre 2018).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Oggi, a quattro mesi dall'inizio della storia d'amore con la napoletana che nel villaggio ha "tentato" Nicola Panico un paio d'anni fa, si dice che Francesco sia pronto a tornare in Sardegna, questa volta per testare la sua relazione.

I personaggi vicini al reality: da Lory Del Santo a Natalia e Andrea di U&D

Oltre alla Caldonazzo e a Chiofalo, si dice che saranno tanti i personaggi famosi che stupiranno il pubblico di Canale 5 da metà settembre in poi: si ricorda, infatti, che la prima puntata del nuovo Temptation Island Vip sarà trasmessa martedì 17 e sarà condotta da Alessia Marcuzzi.

Le coppie celebri che fino ad oggi sono state accostate al format Mediaset sono: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni da Uomini e Donne, Lory Del Santo e Marco Cucolo, Aida Yespica e Geppi Lama, Stefano Laudoni (ex di Valentina Vignali) e Giorgia Crivello, Alessandro Basile e Rebecca Staffelli (figlia dell'inviato di Striscia la Notizia, Valerio), Teresa Langella e Andrea Dal Corso da U&D.

Sarebbe saltata all'ultimo momento, invece, la partecipazione al reality di Alex Belli e la fidanzata Delia Duran: se inizialmente i due erano considerati dai giornalisti protagonisti quasi certi di Temptation, qualche giorno fa è stato il sito di Oggi a far sapere che non sarebbe stato trovato l'accordo tra i ragazzi e la produzione, che a loro avrebbe preferito coppie considerate più interessanti per le dinamiche del gioco.