Mancano ormai pochissime settimane al ritorno di Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che quest'estate è stata travolta dalle polemiche. Un ritorno molto atteso dal pubblico, curioso di capire quale sarà la replica della padrona di casa del dating show dopo la bufera mediatica che si è venuta a creare in queste settimane, aizzata in primis da Teresa Cilia. Ma i riflettori sono ben puntati anche su quelli che saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne, che vedremo mettersi in gioco da settembre in trasmissione. Tra i nomi circolati, vi è anche quello di Erica Talco, già vista in passato in trasmissione.

Erica Talco in pole position come nuova tronista di Uomini e donne da settembre

Nel dettaglio, stando alle anticipazioni riportate dal sito 'Parma Today', sembrerebbe che Erica Talco sia tra le favorite in assoluto per la prossima edizione di Uomini e donne. La ragazza non sarebbe proprio estranea al mondo del dating show di Maria De Filippi, visto che nel 2013 partecipò come corteggiatrice di Alessandro Pess, ma la sua avventura non durò moltissimo.

Erica, infatti, si rese conto di essere ancora innamorata del suo fidanzato e per questo motivo abbandonò il programma dopo una puntata.

Erica, che nella vita lavora come imprenditrice nel settore dell'abbigliamento, da qualche giorno ha disattivato il suo account ufficiale su Instagram e questa potrebbe essere la 'prova schiacciante' del fatto che sarà tra le prossime troniste di Uomini e donne.

Coloro che prendono parte alla trasmissione di Canale 5, infatti, non possono utilizzare i social per tutta la durata del trono ed Erica potrebbe aver 'giocato d'anticipo' in vista delle prime registrazioni.

Da Temptation Island potrebbero arrivare Giulio Raselli e Katia Fanelli

Ma quello di Erica Talco non è l'unico nome circolato in questi giorni come possibile nuova tronista di Uomini e donne.

Sembrerebbe praticamente certa la presenza in trasmissione di Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià e visto quest'estate nelle vesti di tentatore a Temptation Island. Sembrerebbe che Giulio abbia addirittura già girato il video di presentazione per il programma, che viene normalmente trasmesso durante la prima puntata del programma.

Occhi puntati anche su Katia Fanelli, la ragazza 'fotonica' protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, la quale in una recente intervista ha ammesso di aver sostenuto il provino per partecipare a Uomini e donne come tronista, aggiungendo che le piacerebbe moltissimo poter vivere questa esperienza e cercare così l'amore della sua vita in trasmissione da Maria De Filippi.