Il Segreto tornerà in onda su Canale 5 lunedì 26 agosto dopo una pausa durata ben tre settimane e per nulla gradita ai fedeli telespettatori. È inevitabile, a questo punto, chiedersi cosa accadrà al ritorno sugli schermi della rete ammiraglia delle vicende del problematico paesino spagnolo. Ci saranno nuovi drammi? Qualche personaggio è destinato ad uscire definitivamente di scena? A tal proposito, segnaliamo che Fè fingerà la sua morte in accordo con Mauricio e il dottor Alvaro Fernandez: l'ex domestica, libera dalle minacce di Faustino, potrà così fuggire da Puente Viejo per raggiungere Prado e Rosario in America.

Ma la sua non sarà l'unica fuga in vista. Anche Saul e Julieta decideranno di abbandonare il paese nel quale si sono conosciuti e innamorati. Il loro obiettivo, infatti, sarà scagionare Don Berengario e Carmelo dalle accuse di tentato omicidio ai danni dei Molero.

Trame Il Segreto: l'idea di Saul per aiutare gli amici

Nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda in autunno, i telespettatori saluteranno una delle coppie più amate del momento ovvero Saul e Julieta.

Dopo un periodo difficile, nel quale la giovane sarà disperata per la violenza subita dai Molero, la situazione tra loro andrà via via appianandosi. Donna Francisca inviterà la sua storica rivale a non darsi per vinta, parlandole dalle violenze da lei subite ai danni di Salvador Castro. Saul, invece, capirà le ragioni della stranezza della moglie e riceverà da Carmelo le conferme desiderate. Tutto avrà inizio quando i cadaveri di Eustaquio e Lamberto verranno ritrovati, ragione per cui il sergente Cifuentes comincerà ad indagare sul primo cittadino e sul sacerdote.

Proprio per evitare che i due siano accusati di omicidio, Saul proporrà loro di far ricadere le colpe su di sé e si appresterà a lasciare Puente Viejo per evitare l'arresto.

Puntate Il Segreto: l'addio di Saul e Julieta

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto sulle prossime puntate, Saul proporrà a Carmelo e Don Berengario di consegnargli l'arma usata per uccidere Eustaquio e Lamberto Molero.

Potrà così mettervi le sue impronte digitali, aggiungendo altre prove sulla sua possibile colpevolezza nel delitto. Nonostante un'iniziale esitazione, il sacerdote accetterà e lo stesso farà Leal, che potrà contare anche sull'appoggio di Irene, Adela e dell'inseparabile Severo. E se da un lato il fratello di Prudencio tenterà di far ricadere su di sé le accuse, dall'altro organizzerà la sua fuga insieme a Julieta proprio nelle fasi decisive delle indagini.

La coppia, dopo avere salutato segretamente i parenti e gli amici più cari, abbandonerà definitivamente Puente Viejo. Qui vi resterà Prudencio che a breve farà la conoscenza del suo grande amore Lola.