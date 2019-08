Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera spagnola 'Una vita' che tiene alta la concentrazione dei telespettatori, alle prese con dei cambiamenti intorno ai personaggi principali. Le anticipazioni dell'episodio trasmesso sul piccolo schermo giovedì 23 agosto svelano che Diego e Blanca avranno intenzione di far impazzire Ursula per evitare nuovi ostacoli provenienti dalla dark lady. Gli Alday penseranno che sia giusto organizzare una messa in suffragio per ricordare la figlia della giovane Dicenta e convincere Ursula che il figlio non è mai esistito.

La madre di Blanca non sarà in grado di accettare il distacco dal nipote e non riuscirà a reagire al piano di Blanca (Elena Gonzalez) e Diego (Rubèn De Eguia). La dark lady verrà a conoscenza della realtà dei fatti e cadrà in preda alla pazzia in mezzo alla strada.

Esteban lascia Acacias per mettersi alla volta della Groenlandia salutando gli amici

Flora ( Alejandra Lorenzo) rimarrà in carcere con l'accusa di aver ucciso l'indiano ma Pena farà cambiare idea alla polizia dicendo di essere stato lui a commettere questo omicidio.

Le dichiarazioni del sosia di Inigo saranno fondamentali per permettere la scarcerazione di Flora che potrà tornare alla vita normale dopo essere stata reputata innocente. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Antonito che avrà in mente un'idea pronta a rivoluzionare la meccanica e crederà che possa trattarsi di un'invenzione del secolo. Esteban (Jesús Rubio) deciderà di lasciare calle Acacias per partire alla volta della Groenlandia e saluterà Arturo al quale dirà di aver cercato di convincere Silvia a venire con lui, ma la ragazza non ha accettato la richiesta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ursula si reca a casa di Leonor

Liberto attraverserà un momento importante e si dirà contento per la possibilità di fare un'intervista con la giornalista Rosaura con la quale inizierà un lungo dibattito. Rosina (Sandra Marchena) dimostrerà la preoccupazione rispetto a questa situazione in quanto sarà gelosa di Rosaura, dalla quale sembra essere attratto il marito. Ursula (Montserrat Alcoverro) non riuscirà a controllare la rabbia per via della scomparsa del nipote ma non si farà ingannare dagli Alday che hanno provato a far impazzire la signora Dicenta.

Quest'ultima avrà in mente un piano per costringere delle persone vicine a Blanca a raccontare la realtà dei fatti riguardo alla sparizione del piccolo Moises. La dark si renderà conto che non c'è tempo da perdere e si recherà a casa di una persona per smascherare Blanca, Samuel e Diego. Ursula andrà a casa di Leonor e la minaccerà con un coltello, per sapere dove possa trovarsi il piccolo Moises.