Terminata la pausa estiva ripartiranno le avventure degli abitanti di Palazzo Palladini. Nei prossimi episodi Vittorio Del Bue dovrà affrontare Alex e Anita, ma per lui si prospetterà all'orizzonte anche una nuova interessante avventura. Il ragazzo deciderà di dare una mano nella gestione della trattoria della mamma di Alex ma, per farlo nel modo giusto, avrà bisogno dell'aiuto di qualcuno di competente e preparato.

Vicky Beef penserà subito al suo migliore amico Patrizio ma, convincerlo a collaborare in questo progetto, non sarà affatto un'impresa facile. Di seguito, le anticipazioni e le trame degli episodi di Un posto al sole, relative a questa storyline che andranno in onda nella settimana dal 2 al 6 settembre.

Anita mette Vittorio alle strette

Dopo aver trascorso le vacanze estive assieme a suo padre, Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) farà finalmente ritorno a Napoli dove lo attenderanno le decisioni che lui aveva rimandato.

Il ragazzo, confuso sui sentimenti che prova nei confronti di Alex (Maria Maurigi) e Anita (Ludovica Bizzaglia), si appresterà a fare la sua scelta. Mentre Alex sarà impegnata a fare ordine nella sua vita, Anita metterà il giovane Del Bue dinanzi alle sue responsabilità e lo presserà per ottenere una risposta definitiva.

Vittorio pronto a gestire una trattoria

Vittorio deciderà di gestire la trattoria della madre di Alex e per farlo avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile.

Non sono chiare le dinamiche che spingeranno il giovane Del Bue a imbarcarsi in questa nuova impresa così lontana dai suoi soliti interessi, ma il ragazzo sembrerà ben determinato a risollevare le sorti della trattoria. Vittorio sarà ben consapevole che per avere successo in questa attività avrà bisogno dell'aiuto di una persona molto qualificata in ambito culinario e deciderà di chiedere una mano a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli).

Il giovane Giordano risulta attualmente impegnato come chef di bordo nel progetto di chartering alle dipendenze di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e non sarà affatto facile convincerlo a collaborare, nonostante la forte amicizia che lega i due ragazzi. Mai come in questo caso, Vittorio dovrà fare ricorso a tutte le abilità persuasive per convincere l'amico ad accettare la sua proposta e affrontare la difficilissima sfida.

Mia fa un incontro importante

Mentre Vittorio si impegnerà per cercare di salvare la trattoria, Alex dovrà affrontare una complicatissima e delicata situazione familiare. La ragazza si sentirà sempre più sotto pressione e nel frattempo la sua sorellina Mia (Ludovica Nasti) si appresterà a fare un incontro molto importante.