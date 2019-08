Tiziano Ferro appare felice insieme al neo marito Victor Allen nel primissimo selfie che la coppia condivide sui social, durante una gita agli Universal Studios di Los Angeles, dopo le nozze civili celebrate a Sabaudia lo scorso mese. Si tratta di un evento davvero inusuale che avrà fatto sicuramente piacere alle migliaia di fans che lo seguono con dedizione. Oggi Tiziano Ferro probabilmente sente il desiderio di condividere con i suoi fans la felicità che sta vivendo.

E lo fa pubblicando questo selfie proprio da Los Angeles, dove il cantante vive da tempo e dove ha conosciuto Victor. Le sue parole confermano questo desiderio di condivisione: "Oggi sento il bisogno di raccontare al mondo che questa persona c'è".

Una delle sue caratteristiche che sono sempre state evidenti è la voglia di preservare la sua vita privata, di tenerla lontana dai riflettori. E infatti, Tiziano Ferro ci è riuscito anche questa volta a mantenere il totale riserbo sulla sua unione.

La notizia del suo matrimonio è arrivata all'improvviso, spiazzando tutti e solo quando le nozze erano già state celebrate. Ricordiamo che il matrimonio si è svolto a Sabaudia, vicino a Latina, città natale del cantante, con una cerimonia blindatissima e alla presenza di una quarantina di invitati.

La riservatezza di Tiziano Ferro

La relazione tra Tiziano Ferro e Victor durava ormai da tre anni, ma non è mai trapelata nessuna indiscrezione, nessuno scatto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Un solo caso, del tutto occasionale, quando un paparazzo è riuscito a fotografare la coppia in Italia ma poi più niente. Fino all'annuncio del matrimonio. Subito dopo le nozze, Tiziano aveva mandato un messaggio su Instagram per ringraziare fan e amici per i loro messaggi di affetto: "Grazie per l'amore che stiamo ricevendo".

Da quel giorno sono passate alcune settimane ed ecco finalmente un spaccato della vita dove Tiziano Ferro e il neo marito appaiono felici insieme ad alcuni amici.

A cornice della foto una frase "Amici, amore, risate. Una giornata che è un inno alla gratitudine per la vita", che ha raccolto in poche ore 70 mila like.

Il matrimonio

Riguardo proprio alle nozze, Tiziano Ferro ha voluto condividere alcune riflessioni, dove afferma che considera il matrimonio come una cosa sconvolgente, vivendo in una società dove i valori passano in secondo piano, bisogna essere grati quando si ha la fortuna di avere al proprio fianco persone importanti.

Con questo passo, infatti, Victor entra a far parte della sua vita.

Victor Allen ha 54 anni e già prima delle nozze con Tiziano abitava a Los Angeles. Non farebbe parte del mondo dello spettacolo: dopo una lunga collaborazione come manager per la Warnes Bros, oggi si occupa di comunicazione e marketing.