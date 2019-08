Il ritorno su Instagram di Raffaella Mennoia sta facendo molto discutere: dopo più di tre settimane dall'assenza dai social, in seguito alla querelle che è nata con Mario Serpa e Teresa Cilia, l'autrice televisiva è tornata attiva sul web e l'ha fatto con molta determinazione. Nelle scorse ore, infatti, la romana ha usato parole forti per rispondere ad una follower che le aveva scritto probabilmente qualcosa di poco carino: i messaggi che hanno fatto andare su tutte le furie la collaboratrice di Maria De Filippi, però, non sono più disponibili perché la stessa li ha eliminati.

La Mennoia perde le staffe sui social network

In una sola giornata Raffaella Mennoia è riapparsa su Instagram dopo un mese d'assenza, ha annunciato il via di Temptation Island Vip e ha litigato a distanza con una sua follower. Come dimostrano gli screenshoots che hanno pubblicato alcuni siti di Gossip nelle scorse ore, la redattrice di Uomini e donne si è scagliata verbalmente contro una persona che probabilmente le ha scritto qualcosa di poco carino.

I messaggi che l'autrice ha ricevuto e che le hanno fatto perdere le staffe,non sono più visibili sul suo profilo: la diretta interessata, infatti, dopo poche ore ha cancellato sia l'attacco che le era stato fatto che la sua replica non proprio pacata.

Le risposte che la collaboratrice di Maria De Filippi ha dato ad una fan che forse l'ha criticata o si è schierata contro di lei nella diatriba che è nata con alcuni ex protagonisti del programma, sono le seguenti: "Non l'ho mai fatto, ma se vengo a sapere chi sei, mi faccia pure denunciare ma prima ti meno forte".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Poi la Mennoia ha rincarato la dose: "Str..., invidiosa, cattiva, sfigata. Pensi di poter dire una cosa del genere solo perché hai un account? Io non ci guadagno con Instagram. Se domani mi chiudono il profilo, non è un problema. Io vivo del mio lavoro, non faccio la blogger", ha aggiunto un'adirata Raffaella.

Poco tempo dopo aver scritto questi commenti, però, la Mennoia sembra averci ripensato ed ha cancellato sia le sue parole che quelle della sua interlocutrice.

Raffaella torna al lavoro: prima Temptation, poi U&D

Fatta eccezione per il serrato confronto a distanza che ha avuto con una follower ieri, Raffaella Mennoia ha deciso di tornare su Instagram per annunciare importanti novità. Mancano pochi giorni, infatti, all'inizio delle registrazioni di Temptation Island Vip 2 in Sardegna: la conduttrice Alessia Marcuzzi è già sul posto, mentre le coppie dovrebbero arrivare lunedì 26 agosto.

Sempre in quel periodo, dovrebbero cominciare anche le riprese della nuova stagione di Uomini e Donne: c'è grande attesa, infatti, soprattutto nel conoscere i nomi dei tronisti che animeranno le puntate che saranno trasmesse su Canale 5 a partire da metà settembre.