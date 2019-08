Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si tornerà a parlare di quello che è accaduto tra Leonardo e Serena. Filippo noterà una sospetta confidenza tra i due e intuirà che è successo sicuramente qualcosa a sua insaputa. In seguito Filippo e Serena si troveranno ad affrontare una tremenda discussione che metterà in seria crisi la donna. Nel frattempo continuerà la lotta di Marina per ottenere giustizia per suo padre e per farlo dovrà ricorrere all'aiuto del figlio dell'uomo per cui Arturo è accusato di omicidio. Di seguito, le anticipazioni e le trame degli episodi di Un posto al Sole, che andranno in onda nella settimana dal 2 al 6 settembre.

Filippo sospetta di Serena e Leonardo

Rientrati a Napoli dalle vacanze, Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) verranno subito tampinati da un Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) desideroso di rimettersi a lavoro. Tuttavia, per la coppia questo sarà l'ultimo dei problemi: infatti Filippo noterà, nella moglie, un forte disagio e si accorgerà che tra lei e Leonardo (Erik Tonelli) è nata un'intesa fin troppo solida.

L'uomo, insospettito da questi insoliti atteggiamenti, capirà che è successo qualcosa tra i due, di cui lui è stato tenuto debitamente messo all'oscuro.

È crisi tra Serena e Filippo

Le anticipazioni non forniscono un quadro molto chiaro, ma rivelano alcuni dettagli molto interessanti che consentono di avere un'idea su cosa succederà nelle prossime puntate. A quanto pare Serena sarà sempre più vicina a rivelare la verità a Filippo e in seguito quest'ultimo si sfogherà con Leonardo.

Filippo sarà furioso, quindi è probabile che scopra quanto è accaduto. Tuttavia l'uomo, almeno inizialmente, sarà propenso a perdonare la moglie. Successivamente, però, accadrà qualcosa che lo spingerà a cambiare atteggiamento. Sartori avrà una furibonda lite con Serena e quest'ultima entrerà in profonda crisi poiché non comprenderà a cosa sia dovuto il repentino cambio di umore di Filippo.

Marina chiede aiuto a Fabrizio

Sempre più decisa a ottenere giustizia per suo padre Arturo (Massimiliano Iacolucci), Marina (Nina Soldano) riuscirà, sorprendentemente, a scovare Fabrizio Rosato, il figlio dell'uomo ucciso molti anni prima, diventato oggi un imprenditore di successo.

La Giordano però, subito dopo, si troverà in forte difficoltà in seguito a una drastica decisione presa da suo padre, ma la donna deciderà di non demordere. Nonostante lo stesso avvocato Aldo Leone (Luca Capuano) le abbia consigliato di rinunciare a perseguire il suo obiettivo, la donna non mollerà la presa e, pur di far scagionare Arturo, arriverà a chiedere e ottenere l’aiuto di Fabrizio Rosato.