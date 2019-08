Il conto alla rovescia è terminato, da stasera 26 agosto ricominceranno gli episodi di Un posto al sole. Marina riprenderà il suo percorso esattamente dal punto in cui era stata lasciata. La donna sarà intenzionata ad ottenere giustizia per suo padre e per farlo proverà a contattare Fabrizio Rosato, l'uomo il cui padre sarebbe stato ucciso da Arturo. Il nuovo personaggio interpretato dall'attore Giorgio Borghetti, attualmente è un imprenditore e si troverà suo malgrado invischiato in questa storia. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Upas, che andranno in onda sino al 6 settembre, relative a questa storyline.

Arriva Fabrizio Rosato

Con l'inizio della nuova stagione di Un posto al sole, entrerà nel cast un nuovo personaggio che sarà interpretato da Giorgio Borghetti. L'artista ha lavorato in cinema, teatro e televisione sia come attore che come doppiatore di telefilm e cartoni animati. I fan delle soap lo ricorderanno inoltre per aver prestato il suo volto al personaggio del Dottor Giorgio Bandini in Centovetrine.

In un Posto al sole, Giorgio interpreterà Fabrizio Rosato, un brillante imprenditore figlio dell'uomo che sarebbe stato assassinato da Arturo (Massimiliano Iacolucci) molti anni prima, quando lui era appena un bambino.

La determinazione di Marina

Marina (Nina Soldano) sarà determinata più che mai ad ottenere l'assoluzione per suo padre, condannato ingiustamente di assassinio. Tuttavia le cose non andranno come lei avrebbe sperato; la donna, che contava sull’aiuto dell’avvocato Aldo Leone (Luca Capuano), dovrà fare i conti con la dura realtà.

Il legale le farà capire che tale percorso sarebbe davvero complesso e stresserebbe molto suo padre, peggiorandone le già precarie condizioni fisiche. Aldo consiglierà a Marina di lasciar perdere il caso e assistere Arturo negli ultimi giorni della sua vita. La Giordano, a questo punto, dovrà fare al padre il punto della situazione legale. In realtà Arturo non sembrerà affatto interessato alla questione, poiché è più che soddisfatto per aver ritrovato sua figlia.

Quando tutto sembrerà perduto Marina, per puro caso, scoprirà che Fabrizio Rosato, il figlio dell’uomo ucciso che sarebbe stato ucciso da Arturo, è diventato imprenditore e proverà a contattarlo.

Marina chiede aiuto a Fabrizio

Marina deciderà di non lasciare nulla di intentato e si metterà alla ricerca di Fabrizio Rosato sperando di ottenere giustizia. Nonostante le crescenti difficoltà e una decisione spiazzante di Arturo, la Giordano sarà decisa ad andare avanti per la sua strada e alla fine riuscirà ad ottenere l'aiuto di Fabrizio Rosato.