Torna lo spazio con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la Serie TV che sta continuando a mietere successo dopo successo in Italia. Nelle puntate in onda a breve su Canale 5, i telespettatori scopriranno che Hakan Onder è rimasto orfano a causa del padre di Ferit Aslan. Quest'ultimo, infatti, colto da un attacco di gelosia aveva ucciso il padre del marito di Demet.

Bitter Sweet: Leman indaga sulle nozze di Nazli e Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet - ingredienti d'amore relative alle puntate in onda nelle prossime settimane si soffermano sul motivo dell'astio che Hakan nutre per Ferit.

Tutto inizierà con precisione quando la signora Leman comincerà ad indagare sul matrimonio del figlio con Nazli. La donna, infatti, verrà allertata dalla Pelin e da Deniz. Per questo motivo, la signora si trasferirà a casa degli sposi dove approfitterà della vicinanza di Bulut per spiare le loro mosse. Nel frattempo, il diabolico l'Onder studierà un modo per riottenere la custodia esclusiva del bambino, mentre i rapporti tra le sorelle Piran si raffredderanno.

Asuman, infatti, non riuscirà a pagare le tasse scolastiche, tanto che il Kaya si proporrà di aiutarla economicamente. Un escamotage che non piacerà affatto a Nazli che invece l'aveva assunta nel suo ristorante per guadagnare il denaro necessario al pagamento del debito.

Hakan ricatta la cuoca

Perciò la moglie dell'Aslan si scaglierà furiosamente con la sorella che, indispettita, accetterà di lavorare per Muzaffer; questi si rivelerà essere un complice del perfido Hakan.

Ben presto, la ragazza scoprirà di aver sbagliato tutto, in quanto il datore di lavoro tenterà di usarle violenza dopo averle sequestrato il telefonino. Alla fine Asuman impaurita gli sparerà contro un colpo d'arma da fuoco che si rivelerà a salve. Tutta la scena verrà ripresa dalle telecamere posizionate dall'Onder. Purtroppo codeste immagini serviranno a quest'ultimo per costringere la cuoca a lasciare Ferit senza una spiegazione ragionevole.

Il padre dell'Aslan ha ucciso quello dell'Onder

Gli spoiler di Bitter Sweet rivelano che Nazli accetterà il ricatto di Hakan per salvare la sorella dalla galera. D'altro canto, il marito di Demet si recherà da Leman dove avranno una lunga chiacchierata. Qui i seguaci dello sceneggiato scopriranno che il padre dell'Onder era morto prematuramente, tanto che lui era finito in un orfanotrofio. Inoltre il cattivone ricorderà alla madre di Ferit che era stata l'amante del suo defunto papà.

Di conseguenza, il diabolico uomo obbligherà la madre dell'Aslan a non mettere i bastoni tra le ruote alla sua vendetta nei confronti del figlio, perché altrimenti rivelerà al mondo intero che suo marito ha ucciso il signore Onder per gelosia.