Sono passate poche ore da quando sui profili social di Uomini e donne è stata presentata la prima tronista ufficiale della stagione 2019/2020; sul web, però, è già possibile trovare alcune informazioni sulla ragazza che da settembre cercherà l'amore su Canale 5. Il blog "Vicolo delle News", infatti, fa sapere che la nuova protagonista del Trono Classico si chiama Giulia Quattrociocche ed abita a Cinecittà Est: la 27enne, inoltre, non ha mai partecipato a nessun programma, perciò è al debutto assoluto davanti alle telecamere.

Prime indiscrezioni su Giulia, la tronista di U&D

Oggi, lunedì 26 agosto, a sorpresa, è stata presentata la prima tronista ufficiale della nuova stagione di Uomini e Donne. Nel primo pomeriggio, sui profili social della trasmissione, è stato pubblicato il video del provino che la ragazza ha sostenuto davanti alla redazione lo scorso 9 luglio.

La persona che da metà settembre siederà sull'ambita poltrona rossa del dating-show, è Giulia Quattrociocche, una studentessa di 27 anni che vive a Roma (Cinecittà Est, per la precisione) e che è assolutamente un volto nuovo.

A svelare i primi particolari su una delle protagoniste del Trono Classico 2019/2020, è stato il blog "Vicolo delle News"; in rete, infatti, si legge che la nuova tronista non ha mai partecipato a nessun programma prima d'ora e sogna di laurearsi in giurisprudenza, che studia a Tor Vergata.

La romana, però, non è rintracciabile sui social network: pare, infatti, che la redazione le abbia già consigliato di chiudere il profilo Instagram per evitare che la gente vada a curiosare sulla sua vita ancor prima che inizi l'avventura in Tv alla ricerca dell'anima gemella.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Una 'sconosciuta' sul trono: il pubblico esulta

La notizia che ha fatto maggiormente piacere ai fan di Uomini e Donne, è che Giulia non ha mai messo piede in uno studio Tv: era da tempo, infatti, che sul trono non si vedeva una persona comune, ovvero qualcuno che non avesse già un passato da corteggiatore o da single di Temptation Island.

La presenza di questa studentessa di 27 anni sulla poltrona rossa, dunque, va a soddisfare la richiesta di tantissimi spettatori che, dopo aver assistito ai "troni flop" di Sara Affi Fella, Angela Nasti e Giulia Cavaglià, sognavano che il programma tornasse alle origini, ovvero che mettesse al centro dell'attenzione ragazzi/e il cui unico obiettivo è quello di trovare l'amore e non diventare influencer o fashion blogger.

Chi saranno i "colleghi" della Quattrociocche? Stando al gesto che ha fatto oggi la redazione, c'è da aspettarsi che nei prossimi giorni saranno ancora una volta i social network il modo scelto dagli addetti ai lavori per presentare i nuovi tronisti di U&D.