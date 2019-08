Le foto che sta pubblicando Barbara D'Urso su Instagram in questo periodo, stanno facendo molto discutere: le immagini della conduttrice sdraiata in piscina in costume da bagno secondo tanti sono ritoccate. A chi in queste ore ha asserito che modifica con Photoshop gli scatti che posta sul suo profilo, la napoletana ha risposto con un messaggio diretto che è apparso nelle sue Stories poco tempo fa.

La D'Urso replica alle critiche su Instagram

Neppure quando è in vacanza Barbara D'Urso riesce a rilassarsi completamente: nelle ultime ore, ad esempio, la presentatrice ha dovuto far fronte ad una piccola polemica che è nata in rete sulle foto che sta pubblicando della sua estate. Negli scatti nei quali si mostra sdraiata a bordo piscina oppure distesa su un materassino, la napoletana sfoggia un fisico che fa invidia a molte ventenni.

Tra i tantissimi complimenti che ha ricevuto per il fisico nonostante i suoi 62 anni, "Carmelita" si è anche beccata i commenti dei followers più critici; il parere che hanno condiviso alcuni utenti del web, infatti, è che la conduttrice abbia modificato con un'applicazione molte sue foto prima di renderle pubbliche sui social network.

A chi le ha contestato il fatto che avrebbe utilizzato Photoshop in maniera evidente, la D'Urso ha deciso di rispondere con un messaggio che è una via di mezzo tra il serio ed il divertente.

"In bocca al lupo a quei piccoli siti un po' sfigati che, avendo bisogno di click, fanno titoloni sul nulla. Voglio bene anche a voi e non perdete le speranze, magari un giorno diventerete anche voi autorevoli come i siti seri", ha scritto Barbara in una Stories apparsa sul suo account poco tempo fa.

Barbara smentisce in modo ironico l'uso di Photoshop

Entrando nello specifico delle accuse che le sono state mosse ultimamente, la D'Urso ha deciso di spiegare come mai alcune parti del suo corpo sembrano poco naturali nelle immagini che ha postato su Instagram.

"Il braccio è troppo secco e lungo perché c'è il riflesso dell'acqua, in una gamba si vede la cellulite perché è il riflesso della luce sul materassino", ha scritto Barbara accanto alle foto che tanto stanno facendo discutere in questi giorni.

Con poche ma decise parole, dunque, la presentatrice Mediaset ha smentito categoricamente di aver fatto uso di Photoshop prima di pubblicare gli scatti delle sue vacanze; il corpo perfetto che sfoggia "Carmelita" quest'estate, è esclusivamente merito del suo metabolismo e delle tante ore di danza che fa ogni giorno prima di andare negli studi Tv di Cologno Monzese.

Un altro piccolo Gossip che è circolato di recente sulla D'Urso, è quello della sua riconferma alla guida di Domenica Live; dopo settimane in cui si è detto che i vertici di rete le avevano lasciato carta bianca per decidere se condurre anche il format domenicale oppure no, è stata la stessa 62enne a dare la bella notizia ai fan condividendo sul web il promo della nuova edizione in partenza a settembre.