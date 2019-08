Nicola Tedde e Sabrina Martinengo un mese dopo la fine di Temptation Island, si sono presentati insieme alla sesta puntata. Tramite un'intervista rilasciata al Magazine di 'Uomini e Donne', l'ex concorrente del reality è tornato a parlare del rapporto instaurato con la single Maddalena Vasselli.

Nicola dopo il burrascoso falò di confronto con la sua compagna, aveva scelto di uscire dal programma da solo.

Una volta tornato a casa, però, è bastato solamente guardare negli occhi Sabrina per far scoccare di nuovo la scintilla. Il dietrofront da parte di Nicola è stato accolto con molto stupore da parte di tanti telespettatori. Erano molti infatti, i fan di Temptation che speravano in un futuro del giovane con la tentatrice.

Tedde intervistato dal Magazine di Uomini e Donne ha rilasciato delle dichiarazioni significative che riguardano proprio la Vasselli.

"Credo che Maddalena sia rimasta un pochino delusa dal mio riavvicinamento a Sabrina", ha affermato Nicola.

L'ex concorrente del reality non ha affatto negato di essere stato attratto dalla romana, ma l'amore nei confronti della Martinengo è stato superiore. Nicola ha affermato di aver instaurato un bel rapporto con Maddalena e di ritenerla tutt'ora una bella persona. La parte dell'intervista dedicata al percorso con la Vasselli, è terminata con il giovane che ha fatto sapere di vedere la single soltanto come una buona amica.

Per quanto riguarda il feeling mostrato da Sabrina Martinengo e Giulio Raselli, Nicola ha preferito rimanere più sulle sue. Sull'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ha detto davvero poche parole: "Siamo due persone completamente diverse. Per sentito dire, credo che lui sia molto più maturo dell'età che ha".

Maddalena Vasselli: like ai commenti contro Sabrina

Secondo alcuni indizi lasciati sul web, la single Maddalena sarebbe rimasta molto delusa per il riavvicinamento del giovane con la Martinengo.

La Vasselli non si è lasciata sfuggire l'occasione per lanciare qualche frecciatina social nei confronti della coppia ritrovata. In particolare la giovane avrebbe messo dei like ad alcuni commenti contro Nicola e Sabrina. In uno di questi la Martinengo, è stata definita troppo matura per stare al fianco di Nicola. In un altro invece, un utente si è domandato come mai Tedde avesse preferito restare al fianco della 42enne piuttosto che iniziare una conoscenza con Maddalena.

La stessa tentatrice al termine di Temptation Island aveva riservato delle belle parole verso il giovane conosciuto sull'isola delle tentazioni, tanto da confessare di essere rimasta colpita: "Tra noi si è creato qualcosa di inaspettato".