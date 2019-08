Una Vita, la soap firmata da Aurora Guerra, non andrà in vacanza ma continuerà con grandi sorprese come si può vedere dalle anticipazioni che arrivano dalla Spagna. Arturo riceverà finalmente una bella notizia: diventerà nonno.

Il periodo buio di Arturo finalmente finirà

Il Colonnello Valverde trascorrerà un brutto periodo, poiché a causa dei suoi problemi di salute arriverà a perdere la vista. Questo renderà tristi i preparativi del suo matrimonio con Silvia.

Arturo si chiuderà in se stesso e si rassegnerà all'idea della sua futura cecità. Presto però, finalmente arriverà una speranza per l'uomo: la possibilità di un'operazione potrebbe risolvere il suo problema. Successivamente, infatti, grazie all'intervento alla cataratta, il Colonnello recupererà la vista, per la gioia di tutti.

In procinto delle nozze con la sua sposa, però, Arturo comincerà a pensare spesso alla sua adorata figlia Elvira di cui sentirà molto la mancanza. Nonostante la donna lo abbia perdonato, non tornerà a casa per il matrimonio e questo susciterà in lui grande preoccupazione.

Susana confida a Silvia perché Elvira non può essere presente

Più tardi, il motivo della mancata partecipazione alle nozze della figlia del Colonnello verrà svelata e questo renderà il Valverde finalmente felice, dopo un lungo periodo buio.

A dare notizie di sua figlia sarà Susana che confiderà alla Reyes che Simon ed Elvira saranno assenti dal matrimonio, perché Arturo presto diventerà nonno. La sarta inoltre aggiungerà che la giovane Valverde sente la mancanza del padre e non vede l'ora di poterlo riabbracciare. La speranza di Elvira sarà che gli sposi scelgano di recarsi a Genova per il viaggio di nozze per poter finalmente ricongiungere tutta la famiglia.

Una nuova vita per Arturo

Silvia sarà entusiasta di apprendere le belle novità, ma deciderà di non raccontare subito tutto ad Arturo: la Reyes avrà intenzione di fare una bella sorpresa al Colonnello per il giorno del matrimonio. Quando tornerà a casa, però, la donna dovrà cambiare i suoi piani a causa della tristezza che vedrà negli occhi del Valverde nel pensare alla sua adorata figlia. A quel punto la Reyes racconterà al suo futuro marito tutto ciò che le ha confidato la sarta.

Quando il Colonnello saprà che sua figlia non potrà essere presente alle nozze perché aspetta il suo nipotino, l'umore di Arturo cambierà improvvisamente. L' emozione dell'uomo diventerà ancora più grande quando verrà a sapere che lo aspettano a Genova per poterlo riabbracciare e presentargli il nuovo arrivato in famiglia. Per Arturo ricomincerà una nuova vita, questa volta piena di serenità.