Da qualche settimana a questa parte, impazza il Gossip su una presunta gravidanza di Belen Rodriguez. A fare punto della situazione, nelle scorse ore ci ha pensato lo stesso Stefano De Martino. Nelle scorse ore il settimanale Di Più ha lanciato lo scoop: “Belen è incinta”. Secondo la rivista di Cairo Editore, il ballerino partenopeo tramite una telefonata avrebbe informato del lieto evento i suoi ex colleghi di Amici.

A quanto pare sembra che i due coniugi al momento non rivelino la gravidanza per aspettare il terzo mese. Come molti sanno i i primi mesi sono quelli più difficili da superare per una donna.

Durante la serata di ieri, Stefano ha preso parte ad un evento a Palinuro. Il conduttore di Made in Sud mentre si trovava in consolle, è stato avvicinato da una ragazza che le ha chiesto se Belen fosse incinta.

Il giovane anziché sottrarsi alla domanda, ha risposto alla fan con un netto no. Al termine della sua risposta Stefano però avrebbe commesso un passo falso. De Martino infatti, avrebbe fatto un sorriso.

Proprio quest’ultimo gesto fa pensare che qualcosa non quadra. Certo se i due coniugi hanno scelto di tenere il massimo riserbo, Stefano non avrebbe mai risposto in modo positivo. Tuttavia per capire realmente se la più grande di casa Rodriguez sia in dolce attesa oppure no, bisognerà attendere qualche mese. In quell’occasione nascondere il pancino sarebbe davvero difficile anche per una persona come Belen.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Belen Rodriguez

Tu si quel vales: Belen salta la prima registrazione

L’idea di una presunta gravidanza di Belen Rodriguez è arrivata dopo un fatto piuttosto curioso. La conduttrice a causa di un malore ha dovuto saltare la prima registrazione di Tu si que Vales. Stando alle indiscrezioni, la showgirl avrebbe avuto i sintomi della gravidanza: nausee, capogiro e sbalzi di pressione. Da qui alcuni hanno iniziato a pensare al lieto evento.

Nonostante i vari indizi, al momento i due diretti interessati non hanno mai confermato o smentito i rumors. L’unica volta in cui Stefano si è sbilanciato è stata quando ha ammesso di aver avviato i lavori in corso per ampliare la famiglia.

Stefano De Martino a Belen sui social: ‘Mi manchi’

Stefano e Belen da quando si sono ritrovati, sono diventati inseparabili. La coppia ha trascorso tutte le vacanze in famiglia, circondata solo dall’effetto del piccolo Santiago.

Addirittura Belen si è ricongiunta con i suoi familiari, solamente qualche giorno fa per una cena. Ieri, Stefano ha commentato l’ultimo scatto di sua moglie in modo molto romantico: “Mi manchi”. Il ballerino infatti, si è dovuto separare dalla moglie per un impegno di lavoro in Campania. La più grande di casa Rodriguez invece, è rimasta a Ibiza con il figlio.