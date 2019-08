Gennaro Lillio e Francesca De Andrè si sono lasciati ed a darne l’annuncio è stato direttamente il modello partenopeo tramite il suo profilo social. Nella giornata di ieri, i fan della coppia si erano già allarmati per uno scambio di battute al vetriolo tra i due ex gieffini, nello specifico Francesca ha condiviso alcune parole del brano “Ti dedico il mio silenzio”. La canzone di Ultimo, per l'appunto, narra di un’amore di che si sta spegnendo. Poco dopo sempre sui social, è arrivata la replica di Gennaro: “Quando ci sono mancanze, parolacce o tradimenti forse si, meglio il silenzio”.

Lillio: 'Mi sono illuso'

Durante la giornata di oggi Lillio ha informato i suoi fan di essere tornato single. Attraverso il suo profilo Instagram il modello senza troppi giri di parole ha detto: “La storia con Francesca è arrivata al capolinea”. L’ex gieffino ha riferito di aver maturato la sua decisione già da una settimana circa, a causa di numerose mancanze di rispetto. Con molto rammarico Gennaro poi ha aggiunto: “Ci ho provato illudendomi che l’amore possa cambiare le persone”.

Infine, Gennaro ha chiuso l’argomento citando un celebre proverbio: “Chi nasce quadro non muore tondo”. Quest’ultima frase sembra essere una chiara frecciatina alla nipote del mitico Faber. Alle parole di Gennaro non è seguita nessuna replica da parte di Francesca. Conoscendo il suo carattere fumantino, non è escluso che nelle prossime ore possa fornire la sua versione dei fatti.

Gennaro e Francesca: fan delusi

Fino a poco tempo la relazione tra tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè sembrava proseguire a gonfie vele.

Ad oggi l’addio dei due risuona come un fulmine a ciel sereno. L’amore tra Gennaro e Francesca sembrava essere indissolubile, ma in realtà è durato solamente un mese e, del resto, che i due fossero caratterialmente diversi era evidente. All’interno della casa del GF, i due spesso hanno dato luogo a litigi. Alcuni diverbi erano piuttosto duri, ma poi i due facevano sempre la pace. Chissà se anche questa volta Gennaro e Francesca riusciranno a trovare un punto d’incontro.

La De Andrè torna a seguire Giorgio su IG

Ma dietro la decisione presa da Gennaro Lillio, potrebbe esserci in qualche modo lo 'zampino' di Giorgio Tambellini. La bella genovese in una recente intervista ha confessato di essere stata cercata più volte dal suo ex, tuttavia ha dichiarato di aver sempre rifiutato le avances di Giorgio, perché felice accanto al suo nuovo amore. Ad oggi però le cose sembrano stare diversamente.

Gennaro infatti, al termine del suo sfogo ha mostrato uno screen dove si legge visibilmente che Francesca è tornata a seguire Giorgio Tambellini su Instagram.