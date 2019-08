Belen Rodriguez potrebbe essere incinta del secondo bambino. Questo è quanto mormorano le voci riportate sul settimanale Di Più. A darne un'ulteriore conferma sarebbe stato proprio Stefano De Martino in una telefonata.

L'intesa ritrovata tra i due coniugi è sotto gli occhi di tutti. Da tempo i ben informati parlano di una gravidanza di Belen e di un pancino sospetto, ma il tutto non è mai stata confermato dai diretti interessati.

Ad oggi il settimanale edito da Cairo Editore, sarebbe certo che tra qualche mese, Santiago possa avere un fratellino o una sorellina. Secondo i ben informati la conduttrice argentina avrebbe saltato la prima registrazione di Tu si que Vales proprio perché avrebbe manifestato i sintomi della gravidanza: nausea, giramenti di testa e cali di pressione.

A quanto pare sembra che Stefano De Martino tramite una telefonata, abbia informato i suoi ex colleghi di Amici del lieto evento.

Stando alle indiscrezioni la coppia al momento avrebbe scelto la via del silenzio, solamente per aspettare i mesi iniziali. È risaputo che i primi mesi sono sempre i più delicati per una donna in dolce attesa. A maggior ragione che in passato la showgirl, quando era fidanzata con Fabrizio Corona, ha avuto un aborto spontaneo.

Dunque per la rivista Di Più, la famiglia Rodriguez-De Martino nei primi mesi del 2020 potrebbe allargare la famiglia. D'altronde in una passata intervista, lo stesso Stefano aveva confermato di voler dare un secondogenito a Santiago.

Stefano De Martino: nuova dedica da parte di Belen

Stefano De Martino e Belen Rodriguez da quando si sono ritrovati, sembrano non poter fare più a meno di mostrare la loro felicità sui social. In uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram, la conduttrice ha mostrato con fierezza il suo principe azzurro. Per la didascalia ha scelto poche parole, ma significative: "E poi arriva lui". In poco tempo lo scatto ha fatto il pieno di like, ma ha anche scatenato l'ironia di alcuni follower. In particolare una ragazza ha esordito: "Arrivasse anche da me uno così, mesà che sbaglio io direzione".

I Rodriguez in vacanza a Ibiza

Belen Rodriguez dopo essersi regalata dei giorni da favola con il marito e suo figlio, ha ritrovato anche l'affetto della sua famiglia. Il 'clan Rodriguez' nei giorni scorsi ha fatto una rimpatriata in quel di Ibiza dove erano presenti proprio tutti: Jeremias con Soleil, Cecilia e Ignazio, mamma Veronica e papà Gustavo e perfino la sorella minore di Stefano, Adele De Martino.

Nei giorni scorsi alcuni pettegolezzi avevano accusato l'ex ballerino di Amici di aver allontanato Belen dalla sua famiglia. A quanto pare invece, la coppia ha scelto di trascorrere le vacanze lontano dai Rodriguez di comune accordo.