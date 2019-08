La prima coppia ad essersi lasciata nell'ultima stagione di Temptation Island è stata quella formata da Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco. Nel secondo falò di confronto, voluto dalla fidanzata, lui ha confermato il desiderio di non voler riprendere il loro rapporto, giunto al termine dopo 13 anni d'amore. Tale decisione è stata rimarcata anche nella puntata speciale registrata un mese dopo la fine delle riprese, nella quale Nunzia e Arcangelo sono sembrati sicuri del passo fatto.

Da allora, entrambi sono stati molto presenti nei social network, spesso in compagnia di altri volti noti del docu-reality di Canale 5. Ma un loro incontro ha stupito i telespettatori, che subito hanno pensato ad un ritorno di fiamma, tanto da avere cominciato ad inondare di domande il profilo della giovane campana. E proprio per chiarire le tante insinuazioni, la Sansone ha deciso di intervenire su Instagram, chiarendo come stanno le cose con il suo ex fidanzato.

Nunzia smentisce il ritorno di fiamma

Nella storia di Temptation Island, molte coppie si sono lasciate nel falò di confronto ma poi, nella vita di tutti giorni, si sono pentite della decisione presa. Ne sono l'ultimo esempio Nicola Tedde e Sabrina Martinengo, protagonisti di un passo indietro già il giorno successivo della registrazione del falò. Per tale ragione, l'incontro avvenuto tra Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco in un locale ha scatenato l'interesse dei fan i quali hanno pensato ad un possibile riavvicinamento.

A mettere le cose in chiaro, però, ci ha pensato proprio la Sansone che ha smentito senza lasciare spazio ai dubbi: "È vero, ero a una festa e c’era anche Arcangelo. Ci siamo salutati. Lui mi ha chiesto come stavo e io ho fatto altrettanto, niente di più. Non siamo tornati insieme". La Sansone ha poi proseguito, ammettendo che è normale salutare una persona con la quale si è stati insieme per 13 anni. L'amore, infatti, non può svanire in poche settimane di separazione.

Arcangelo andrà in vacanza con le single di Temptation Island

A confermare come tra Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco non ci sia nessun riavvicinamento in atto dopo la fine di Temptation Island sono arrivate le ulteriori affermazioni dell'ex fidanzata. Quest'ultima, infatti, ha confermato che presto Arcangelo andrà in vacanza con alcune single conosciute proprio nel docu-reality. La stessa Nunzia sta già preparando le valigie per recarsi in qualche località di villeggiatura di cui però non ha fatto il nome.

Sembra probabile che la Sansone possa partire con alcune sue ex amiche, tra le quali Ilaria Teolis e Cristina Incorvaia, con cui ha trascorso molto tempo insieme nelle ultime settimane. Arcangelo, invece, è stato fotografato spesso in compagnia degli altri fidanzati Massimo Colantoni e Vittorio Collina, oltre che con alcune ex tentatrici.