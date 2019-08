Nuovo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV ambientata ad Istanbul che si sta confermando leader degli ascolti del pomeriggio di Canale 5. Nelle prossime puntate in onda ad agosto, Nazli Piran e Ferit Aslan passeranno una prima notte di nozze diversa dal solito dopo essere diventati marito e moglie nei giardini della villa, sotto gli occhi inviperiti di Hakan (Necip Memili) e Demet Onder.

Bitter Sweet: Nazli sposa Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, tratte dalle puntate in onda questa settimana in Italia si soffermano su Nazli e Ferit (Can Yaman), gli indiscussi protagonisti dello sceneggiato turco. Il ricco manager, infatti, obbligherà la Piran a diventare sua moglie, al fine di creare una famiglia per strappare Bulut dai coniugi Onder. Una cerimonia che verrà ostacolata proprio dalla diabolica Demet (Alara Bozbey), la quale richiuderà la cuoca in una cella frigo di una pescheria con l'intenzione di ucciderla.

Fortunatamente la ragazza sarà salvata da Deniz Kaya, tanto da riuscire a sposare l'Aslan il giorno stesso nonostante sia sconvolta dal recente incidente accorso nella pescheria.

La prima notte di nozze dell'Aslan e la cuoca

Stando agli spoiler di Bitter Sweet, in onda ad inizio agosto su Canale 5, si evince che Ferit e Nazli (Ozge Gurel) saranno protagonisti di una prima notte di nozze davvero tragicomica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

In particolare, i due sposi la trascorreranno in camere separate. A tal proposito, l'Aslan consegnerà alla cuoca un libro da leggere per farla sentire più a suo agio. Inoltre l'aiuterà a togliersi l'abito nuziale, sebbene questa scena non si concluda con una notte di passione come avrebbero sognato i quasi tre milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le loro vicende.

Una doccia avvicina la Piran all'affarista

La mattina dopo, l'Aslan costaterà che la Piran ha una febbre elevata, tanto da telefonare subito al suo medico di fiducia che gli consiglierà di farle una doccia tiepida.

In questo frangente, l'affarista si dimostrerà preoccupato per la condizioni di salute della sua sposa, visto che è all'oscuro dell'incidente occorso alla pescheria a causa di Demet Kaya. Alla fine, il manager accompagnare la cuoca sotto la doccia, in quanto preda di spasmi muscolari dovuti all'elevata temperatura corporea. In questa circostanza sarà palese che i due ragazzi fremano dal desiderio di amarsi sebbene i momenti romantici debbono ancora arrivare.

Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni sulla serie tv turca, ricordando che per rivedere le puntate basterà collegarsi sul sito Mediaset Play.