Torna l'appuntamento con le novità su Una vita, una delle soap opera più amate dai telespettatori italiani. Nelle puntate in programma a fine agosto su Canale 5, Blanca e Diego Alday decideranno di lasciare il quartiere dopo essersi vendicati di Ursula Dicenta. Antonito Palacios, invece, rimarrà ferito in seguito ad un incidente stradale con tutta la famiglia.

Una Vita: Arturo racconta la sua malattia ai vicini

Le anticipazioni di Una Vita riguardanti le puntate che i telespettatori potranno assistere a fine agosto annunciano tanti colpi di scena.

In particolare Arturo confesserà a tutti i vicini di Acacias 38 di essere affetto da cataratta, tanto da essere destinato a diventare cieco. Per questo motivo, il Valverde deciderà di sottoporsi ad una visita presso un prestigioso oculista vincendo le remore iniziali.

Diego e Blanca si vendicano di Ursula, Pena finisce in carcere

Dall'altro canto, Ursula verrà rinchiusa in un istituto psichiatrico grazie alla deposizione di suo padre Koval, che in cambio di denaro giungerà ad Acacias 38 per aiutare Samuel, Blanca e Diego nel loro piano.

In seguito, l'Alday e la Dicenta confesseranno ai vicini che Moises è sano e salvo, dando la colpa della sua scomparsa alla terribile darklady. Le nuove trame di di Una Vita, trasmesse ad agosto, rivelano che Felipe accetterà di prendere la difesa di Pena. Il vero Cervera infatti, si assumerà la colpa dell'omicidio dell'Indiano, favorendo così l'uscita dal carcere della povera Flora. A tal proposito, la Barbosa non avrà i soldi per pagare la parcella dell'avvocato, tanto da voler vendere la Deliciosa, appena avuta in regalo dallo stesso Pena. Donna Susanna invece, consiglierà a Ramon Palacios di comprare l'attività commerciale.

Antonito si ferisce ad una gamba

Nel frattempo Antonito si ferirà ad una gamba nel viaggio di ritorno a Cabrahigo in occasione di un incidente automobilistico. A tal proposito, il giovane Palacios dovrà rimanere al riposo per alcuni giorni. Il fidanzato di Lolita approfitterà della permanenza in casa per mettere appunto alcune spatole meccaniche per pulire i vetri. Il progetto verrà chiamato dai Palacios tergi-lune ovvero tergicristalli.

Ma ecco che Trini scoprirà che il figliastro sta ingigantendo il suo malessere per non tornare a lavorare nel negozio di macchinette di caffè di suo padre.

La Dicenta e l'Alday vogliono lasciare il quartiere

In seguito all'entrata in manicomio di Ursula, Diego e Blanca penseranno di rifarsi una vita a Huelva insieme al loro piccolo bambino. Qui l'Alday troverà impiego in una miniera mentre Samuel andrà su tutte le furie quando capirà che suo fratello e la Dicenta stanno traslocando, tanto da escogitare un piano per impedire il trasloco.

L'uomo riuscirà nel suo intento? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.