Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV che sta collezionando il 21% di share in Italia. Nelle puntate 47 e 48 in onda giovedì 8 agosto su Canale 5, Ferit Aslan e Nazli Piran diventeranno marito e moglie, nonostante le intromissioni degli Onder.

Bitter Sweet: riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Bitter Sweeet - Ingredienti d'amore, andate in onda mercoledì 7 agosto abbiamo visto Ferit annunciare il fidanzamento ufficiale con Nazli.

Nel frattempo nessuno è stato messo al corrente che si tratta solo di un escamotage per ottenere la custodia esclusiva di Bulut. Dall'altro canto, la cuoca ha cominciato a nutrire dei dubbi a riguardo, in quanto sicura che i suoi genitori non approvino la sua condotta. Per questo motivo, la Piran ha tentato di tirarsi indietro, se il ricco manager non l'avesse convinta ad affrettare il giorno del loro matrimonio in modo da far del bene a Bulut, infelice nella casa degli zii diabolici.

A poche ore delle nozze, l'Aslan ha concentrato tutte le forze nella sistemazione degli ultimi preparativi mentre la sorella di Asuman è andata ad acquistare del pesce fresco per lasciare al ristorante durante il suo ipotetico viaggio di nozze. Peccato che Demet abbia tentato di metterle i bastoni tra le ruote, tanto da rinchiuderla in una cella frigo di una nota pescheria. Poi la moglie di Hakan è tornata nella sua lussuosa villa mentre la Piran ha rischiato di morire assiderata. Infine l'affarista ha dimostrato preoccupazione per la strana assenza della moglie, tanto da credere che abbia dato buca al piano.

Ferit e Nazli si sposano

Le anticipazioni di Bitter Sweet sulle puntate 47 e 48 in onda giovedì 8 agosto su Canale 5 annunciano tanti colpi di scena. In particolare, Deniz riuscirà a rintracciare Nazli prima che muoia assiderata all'interno della cella frigo. Il Kaya, a questo punto, trasporterà immediatamente la Piran nella sua abitazione in modo da potersi riprendere dal tragico incidente. Qui saranno raggiunti da Ferit, il quale dimostrerà di essere molto deluso da lei.

Tuttavia, l'Aslan esigerà che diventi sua moglie, organizzando in fretta e furia il banchetto di nozze all'interno della sua Villa. All'evento, Hakan e la moglie saranno sorpresi di rivedere la cuoca viva e vegeta, in quanto speravano che fosse morte. Dall'altro canto, il musicista sarà molto triste, tanto da decidere di partire con Alya in un viaggio in Europa per provare a dimenticare la sorella di Asuman.

La Piran sta male dopo le nozze

La Piran avvertirà una febbre elevata alle fine della cerimonia. Qui Ferit dimostrerà di essere un perfetto gentiluomo, tanto da aiutarla a togliersi il vestito da sposa. Poi l'aiuterà a fare una doccia tiepida nel tentativo di abbassare la temperatura dopo aver sentito il dottore al telefono. Il Kaya, invece, avrà intenzione di dare una svolta alla sua vita, tanto da voler assumere una posizione lavorativa all'interno della Pusola Holding.

Infine l'Aslan consegnerà all'Onder la richiesta di affidamento di suo nipote, visto che ora ha una famiglia tutta sua.