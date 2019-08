Continua la telenovela estiva che vede protagonisti Clizia Incorvaia, l’ex marito, il cantante Francesco Sarcina, e Riccardo Scamarcio. In un’intervista concessa al settimanale Chi la modella ha replicato all’attore ed ha riferito ulteriori dettagli relativi alla fine della relazione con il frontman de Le Vibrazioni. La trentaduenne non ha gradito le esternazioni diffuse da un amico di Scamarcio che nei giorni scorsi ha affermato che il bacio sarebbe stata un’invenzione della friuliana per farsi pubblicità sfruttando la fine del matrimonio con il musicista.

“Voglio ricordare che è stato Francesco a raccontare tutto” - ha chiosato la Incorvaia che ha anche sottolineato che prima delle dichiarazioni rese dall’ex marito lavorava più di lui.

Inoltre Clizia ha invitato l’attore a venire allo scoperto: “Devo rispondere a lui o all’amico?” - ha evidenziato nell’intervista non risparmiando pesanti stoccate a Scamarcio: “Il mondo è fatto di uomini e mezzi uomini” - ha dichiarato invitando il produttore cinematografico ad assumersi le sue responsabilità.

Le stoccate della modella a Riccardo Scamarcio: 'Devo rispondere a lui o all'amico?'

Il bollente triangolo che vede protagonisti Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio si è acceso dopo che il cantante ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui spiegava che l’ex moglie l’aveva tradito con l’attore che era stato, tra l’altro, testimone di nozze. Dichiarazioni che hanno provocato la reazione stizzita della modella prima e del trentanovenne pugliese poi.

Quest’ultimo non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali ma, attraverso un amico, avrebbe smentito di aver baciato la Incorvaia. Esternazioni che hanno fatto storcere il muso alla friulana che, nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha esortato l’attore a prendere posizione . “Sono pronta a rispondere a lui e non agli amici”.

'Mi hanno scritto che devo bruciare all'inferno'

Clizia Incorvaia non si è soffermata soltanto sulle affermazioni dell’amico di Riccardo Scamarcio.

Nell’articolo pubblicato dal periodico diretto da Alfonso Signorini l’ex concorrente di Pechino Express è tornata anche sulla rottura con Francesco Sarcina ed, in particolare, sulle cause che hanno portato alla fine del matrimonio.

La modella ha dichiarato che in pochi sanno cosa le è accaduto in questi mesi rivelando di aver ricevuto anche minacce di morte e di aver dovuto fare diverse denunce alla polizia postale.

“Mi hanno scritto che devo bruciare all’inferno”. Clizia ha chiuso la lunga intervista riferendo che vuole voltare pagina e ricominciare da se stessa.