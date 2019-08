L’appuntamento con la soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore a partire dalla prossima settimana subirà una variazione di programmazione. La durata di ogni episodio infatti sarà dalle ore 14:40 alle 16:25 circa per la gioia dei fan, in occasione della sospensione estiva de Il Segreto e di Beautiful. Le anticipazioni delle puntate numero 41 e 42, che i telespettatori vedranno lunedì 5 agosto 2019, svelano che Hakan Onder dimostrerà di non avere ancora fiducia in sua moglie Demet, per avergli nascosto di aver perso di sua volontà il figlio che aspettava.

Il losco imprenditore metterà alla prova la consorte rivelandole che l’omicidio di Salih era una messinscena, per scoprire quindi se è sincera con lui.

Riassunto episodio del 1° agosto

Oggi giovedì 1° agosto 2019, è andata in onda una nuova puntata della soap Dolunay. Ferit ha deciso di far rimuovere dal garage della sua azienda l’auto dei defunti genitori di Bulut. In seguito Manami e Nazli si sono recate alla villa dell'Aslan per parlare del loro ristorante.

Quest’ultimo ha detto alla cuoca di avergli fatto davvero del male e di non sapere se un giorno riuscirà a mettere da parte l’orgoglio, perché ancora prova tanta rabbia. Bulut si è fatto accompagnare ad uno zoo acquatico da Ferit e Nazli, dicendogli che altrimenti ci sarebbe andato da solo. Deniz per la seconda volta si è recato al ristorante della Piran, e ha appreso che la cuoca ha portato Bulut ad una gita scolastica insieme all'Aslan.

Asuman dopo aver sentito il musicista ammettere che è stata Demet a tradirla, si è vendicata facendo recapitare ad Hakan il referto dell’aborto della moglie. Deniz ha detto a Ferit di sparire dalla vita della chef e di smettere di farla soffrire, offrendogli in cambio la sua quota della Pusula Holding. Durante la loro lite l’ex fidanzato di Ayla e l’Aslan hanno appreso che la vettura su cui viaggiavano Demir e Zeynep fu manomessa.

Il ricco imprenditore ha subito dato la colpa del sabotaggio ad Hakan. Intanto quest’ultimo è andato su tutte le furie con Demet per aver scoperto che ha interrotto una gravidanza. Bulut ha fatto sapere a Nazli di essere spaventato da una lite dei suoi zii. Deniz e Ferit si sono introdotti a casa degli Onder, e hanno accusato l'Onder di essere l’artefice del decesso dei loro cari. A seguito della violenta discussione è arrivata la sorella di Asuman.

Trama del 5 agosto: Hakan cerca di capire se può fidarsi della moglie

Dagli spoiler dei due episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset il 5 agosto 2019, si evince che Ferit convinto che l’incidente stradale di Demir e Zeynep sia stato provocato da Hakan, attenderà il risultato delle indagini della polizia per poter dimostrare la sua tesi. Nel frattempo quest'ultimo disposto a fare qualsiasi cosa per non finire dietro le sbarre del carcere con l’accusa di omicidio, ribadirà al suo nemico di non essere il responsabile della manomissione dei freni della macchina. Demet dopo aver rischiato di essere aggredita dal marito per non averlo messo al corrente del suo aborto, farà sequestrare Asuman in preda alla rabbia. Quest’ultima a seguito delle violente minacce della moglie dell'Onder si presenterà nell'appartamento di Deniz e gli chiederà scusa per le sue malefatte, precisandogli che se potesse tornare indietro non si comporterebbe allo stesso modo.

Successivamente Hakan minaccerà l’ex autista del defunto Demir chiamato Celal, costringendolo ad assumersi la colpa dell’assassinio dei genitori di Bulut. Nazli e Ferit dopo aver incontrato l’ex dipendente della Pusula Holding crederanno che Zeynep e Demir non siano morti per colpa dell’uomo. Nel frattempo l’Onder metterà alla prova la lealtà della moglie Demet attraverso il finto omicidio di Salih. Engin incaricato dall'Aslan a far luce sulla tragica fine dei genitori di Bulut, apprenderà che il giorno in cui si è verificato il drammatico avvenimento un poliziotto ha visto un uomo nascondere qualcosa sotto l’automobile dei due sfortunati coniugi. L’Onder dopo essere venuto a conoscenza delle ultime novità, per evitare ulteriori complicazioni, deciderà di far allontanare il suo scagnozzo Resul da Istanbul facendolo trasferire all'estero.