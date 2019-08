Finalmente dopo tante supposizioni, arriva la conferma ufficiale. La nuova stagione della soap opera spagnola “Il Segreto”, segnerà il ritorno di due storici personaggi. Si tratta di Sandra Cervera e Fernando Coronado, che ancora una volta torneranno a rivestire i panni di Emilia Ulloa e Alfonso Castaneda. I genitori di Maria Castaneda non sono più presenti nelle trame da circa un anno, dato che sono fuggiti da Puente Viejo per non finire in prigione con l’accusa di aver ucciso il generale Perez De Ayala che aveva reso impossibile la loro esistenza.

Oltre alla riapparizione dei due ex locandieri, il pubblico spagnolo farà la conoscenza di un totale di 16 nuovi personaggi che daranno delle svolte nella vita di alcuni abitanti della città.

Emilia e Alfonso riabbracceranno i loro familiari

Ebbene sì, a settembre 2019, i telespettatori spagnoli dello sceneggiato assisteranno ad un’evoluzione dopo un salto temporale di ben cinque anni. La nuova stagione verrà diretta da Pedro Martínez Cifuentes, David Montoya, Alberto Lobelle e Ana Vázquez, e vedrà la partecipazione di un team di sceneggiatori formato da Miquel Peidró, Estefanía Mendaña, Benjamín Zafra, Susana Prieto, José Antonio López Fuentes, Santiago Díaz Cortés, Santiago Tabuenca, Félix Jiménez e Francisco Dianes.

La fiction porterà delle grandi novità che influenzeranno le trame con nuovi personaggi che sbarcheranno a Puente Viejo. Oltre a Francisca Montenegro, Raimundo Ulloa, Matias Castaneda, e Don Anselmo, ci sarà il clamoroso ritorno in scena di Emilia Ulloa (Sandra Cervera) e Alfonso Castaneda (Fernando Coronado). La figlia di Raimundo dopo aver vissuto esperienze nuove nella capitale francese, rimetterà piede nel quartiere iberico con il marito, e molto probabilmente sarà anche in compagnia del bambino che aspettava.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Purtroppo i due ex locandieri troveranno i loro cari completamente cambiati in negativo. Le riprese dei nuovi episodi sono già iniziate come è possibile vedere nei profili Instagram ufficiali di alcuni protagonisti della serie televisiva.

L’ingresso di 16 personaggi nella nuova stagione della soap

Agli attori María Bouzas, Ramón Ibarra, Iván Montes, Mario Zorrilla, si aggiungeranno numerosi volti nuovi, tra questi spiccano Silvia Marsó nel ruolo di Dona Isabel Marchesa de los Vivos, in compagnia dei figli Adolfo e Tomas interpretati rispettivamente da Adrian Pedraja e Alejando Vergana.

Tra i new entry vi è anche Manuel Regueiro, che interpreterà l’imprenditore Ignacio Solozabal. Quest’ultimo approderà nella cittadina iberica insieme alle tre figlie, Marta, Rosa, e Carolina. Intorno all'universo di Don Ignacio, vedremo personaggi come Pablo Centeno (Adrián Expósito) e Manuela Sánchez, che sarà interpretata da Almudena Cid. Ci sarà anche la famiglia Urrutia, formata da Jesus (Ángel Héctor Sánchez) e Encarnación (Arantxa Aranguren) madre di una grande famiglia i cui figli includono Alicia, interpretata dall'attrice Roser Tapias.

Per finire gli spoiler rivelano che oltre all'attore Andrés Suárez nei panni di Don Filiberto, e al capitano Huertas interpretato da Carles Sanjaime, tra i nuovi ingressi nel cast della telenovela ci saranno anche Íñigo Maqueda (Toni Salgad) e Antoñita (Lucía Caraballo).