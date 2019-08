La nuova sfida professionale di Giulia De Lellis, continua a far discutere: a molti, infatti, non è andato giù il fatto che l'influencer abbia scritto un libro per Mondadori pur non essendo un'appassionata del genere. A chi le ha puntato il dito contro per aver accettato di raccontarsi in un romanzo in uscita a metà settembre, la romana ha risposto con la sua solita leggerezza in alcuni video apparsi su Instagram.

Giulia svela i primi particolari del suo libro

Manca ancora più di un mese all'uscita di "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza", il primo libro di Giulia De Lellis. L'annuncio che ha fatto la ragazza circa una settimana fa, ha diviso l'opinione pubblica: da una parte c'è chi non vede l'ora di leggere la storia che l'influencer ha raccontato per la prima volta, dall'altra chi trova assurdo che la romana stia per debuttare come scrittrice pur non avendo mai avuto a che fare con questo mondo.

A far storcere il naso a tanti, in particolare, è stata una confessione che la stessa 23enne ha fatto quando era una concorrente del Grande Fratello Vip. A chi la accusava ripetutamente di essere ignorante su molti argomenti inerenti la cultura generale, la giovane ha risposto che lei non ama leggere perché si annoia.

Qualche giorno fa, in alcune Stories che sono apparse sul suo profilo Instagram, Giulia ha replicato nuovamente a parte delle critiche che sta ricevendo da quando si è saputo che ha scritto un libro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

"Ho ricevuto una chiamata dalla Mondadori, che mi ha chiesto di scrivere un libro. Da qui è nata una polemica sul fatto che io ho letto solo due libri in vita mia. È vero, non me ne vergogno", ha fatto sapere la De Lellis con la schiettezza che la contraddistingue.

Nonostante questa sua forte mancanza, la fashion blogger ha accettato di parlare per la prima volta dei tradimenti che ha ricevuto da parte di Andrea Damante, che lei ha scoperto nella primavera del 2018.

"Racconterò una storia passata che per me è molto toccante. Spero possa essere d'aiuto a chi sta vivendo quello che ho vissuto io. Ho deciso di farlo dopo aver parlato con una persona alla quale voglio bene, che mi ha detto che è arrivato il momento di piangere un morto che non mi sono mai pianta".

Amore a gonfie vele con Andrea Iannone

Per sapere come sono andate davvero le cose tra Giulia e Damante, bisognerà aspettare ancora un po': l'uscita del libro dell'influencer, infatti, è prevista per il prossimo 17 settembre, anche se è già possibile preordinarlo su Amazon.

Raccontare i tradimenti che ha ricevuto da parte del suo storico ex, sembra aver fatto proprio bene alla De Lellis: da circa un mese, infatti, la ragazza non perde occasione per confermare la grande felicità che sta vivendo nel privato da quando ha deciso di dare una chance ad Andrea Iannone.

La storia tra la romana e il motociclista è iniziata i primi di luglio; oggi i due sono a tal punto uniti che si dice stiano progettando di andare a vivere insieme nella lussuosa casa che lui ha comprato a Lugano quando stava ancora con Belen Rodriguez.